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ڕوونکردنەوەکانی عێراقچی سەبارەت بە کردنەوەی گەرووی هورمز

٢٦ ئەیلوول ٢٠٢٦ - ٢٣:١٥
News ID: 1870429
Source: Mehrnews
ڕوونکردنەوەکانی عێراقچی سەبارەت بە کردنەوەی گەرووی هورمز

ڕوونکردنەوەکانی عێراقچی سەبارەت بە کردنەوەی گەرووی هورمز ئەگەر ئەمریکا مەرجەکان قبووڵ بکات.

سەید عەباس عێراقچی، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە بارەگای نەتەوە یەکگرتووەکان لە نیویۆرک، ڕایگەیاند: وادەی حەوت ڕۆژە لەو کاتەوە دەست پێدەکات کە ئەمریکا ئەم پلانە قبووڵ بکات. ئەگەر سبەی ئەمە ڕووبدات، جێبەجێکردنی پلانەکە لەو کاتەوە دەست پێدەکات.

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئەگەر ڕێکاری پێویست بگیردرێتەبەر، پێمان وایە دەتوانین لە ماوەی چوار یان پێنج ڕۆژدا ئەم پرۆسەیە تەواو بکەین؛ بەجۆرێک لە ڕۆژی شەشەمدا گەرووی هورمز دەکرێتەوە و لە ڕۆژی حەوتەمدا ئەمریکا دەچێتە ژوورەوە بۆ ڕێککەوتنی کۆتایی.

عێراقچی دەشڵێت: ئەو ڕێوشوێنانەی کە دەبێت ئەمریکا بیگرێتەبەر، پێشتر بە ئەم وڵاتە گەیەندراوە و لە چوارچێوەی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتندایە.

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