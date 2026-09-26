  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئیران

کاردانەوەی ڕاوێژکاری ڕێبەری ئێران بە داخرانی فڕۆکەخانەی نەجەف

٢٦ ئەیلوول ٢٠٢٦ - ٢٣:١٤
News ID: 1870428
Source: Mehrnews
کاردانەوەی ڕاوێژکاری ڕێبەری ئێران بە داخرانی فڕۆکەخانەی نەجەف

ڕاوێژکاری ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی ئێران بۆ کاروباری نێودەوڵەتی، لە پەیامێکدا بۆ سەرۆک وەزیرانی عێراق، لە کاردانەوە بە داخستنی فڕۆکەخانەی نەجەف نووسیویەتی: شەرعیەت لە واشنتۆنەوە نایەت.

عەلی ئەکبەر ویلایەتی لە لاپەڕەی تایبەتی خۆیدا نووسیویەتی: بە مەبەستی قەرەبووکردنەوەی شکستی مەیدان، دوژمن هەوڵی داڕوخانی "یەکێتی مەیدانەکان" لە ناوەوە دەدات؛ ئەمڕۆ ئەم تەفرەقە و دووبەرەکیە لە نەجەف ڕووخساری خۆی نیشان دا و ئەو فڕۆکەخانەیە کە دەروازەی زیارەتی خۆشەویستانی حەزرەتی عەلی (ع) بوو داخرا.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئەلزەیدی، شەرعیەت لە واشنتۆنەوە نایەت؛ لە خاکی نەجەف و خوێنی شەهیدانەوە دێت. "چوارچێوە" چوارچێوەیەکە لەسەر متمانەی بەرخۆدان و خوێنی شەهیدان بنیات نراوە، ئەمڕۆ بێدەنگییەکەی قاڵبێکی بەتاڵە لەسەر دیواری دەسەڵات؛ بەڵام با بزانن ئەو بوارانەی بە خوێن بەیەکەوە بەستراونەتەوە بە پیلان جیا ناکرێنەوە.

ویلایەتی جەختی لەوە کردەوە: لە سەناعاوە تا نەجەف، بەرەی بەرخۆدان یەکە.

Your Comment

You are replying to: .
captcha