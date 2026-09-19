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هێرشی بەرفراوانی یەمەن بۆ سەر عەرەبستان؛ مووشەک گەیشتە ڕیاز

١٩ ئەیلوول ٢٠٢٦ - ١٢:٤٤
News ID: 1867353
Source: Mehrnews
هێرشی بەرفراوانی یەمەن بۆ سەر عەرەبستان؛ مووشەک گەیشتە ڕیاز

ئەنساروڵڵای یەمەن هێرشی مووشەکی کردە سەر ڕیاز.

هێرشی مووشەکی بۆ سەر بنکەی ئاسمانی سوڵتان لە سعودیە.

سەرچاوەکانی هەواڵ باس لەوە دەکەن کە مووشەکی قورس بەر بنکەی ئاسمانی سوڵتان لە باشووری ڕیاز کەوتووە و لە ڕیاز و ئەلخەرج هۆشداری لێکەوتووەتەوە و تەقینەوە لە پایتەختی سعودیە بیستراوە.

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