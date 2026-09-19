هێرشی بەرفراوانی یەمەن بۆ سەر عەرەبستان؛ مووشەک گەیشتە ڕیاز

هێرشی مووشەکی بۆ سەر بنکەی ئاسمانی سوڵتان لە سعودیە.

سەرچاوەکانی هەواڵ باس لەوە دەکەن کە مووشەکی قورس بەر بنکەی ئاسمانی سوڵتان لە باشووری ڕیاز کەوتووە و لە ڕیاز و ئەلخەرج هۆشداری لێکەوتووەتەوە و تەقینەوە لە پایتەختی سعودیە بیستراوە.