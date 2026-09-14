عێراقچی زانیاری نوێ لەبارە کۆبوونەوەی ئێران و حەوت وڵاتی عەرەبی دەدات

بۆ یەکەمجار لە ساڵانی ڕابردوودا و لە ژێر ڕۆشنایی بەردەوامی گرژییە ناوچەییەکان، کۆبوونەوەی هاوبەشی نێوان ئێران و شەش وڵاتی دراوسێی باشووری وڵاتەکەی و عێراق لە شاری مەسقەت بەڕێوەدەچێت.

گرنگترین کارنامە و پەیام و ئامانجەکانی ئەم کۆبوونەوەیە چییە؟ وە بیرۆکەی ڕاگرتنی چۆن هاتە ئاراوە؟

عێراقچی لە وڵامی ئەم پرسیارەدا بۆ کەناڵی عەرەبی جەدید وتی: سەرەتا بە پێویستی دەزانم خاڵێک سەبارەت بەم کۆبوونەوەیە ڕوون بکرێتەوە. ئەم کۆبوونەوەیە لە ڕاستیدا کۆبوونەوەی هەشت وڵاتی کەنداوی فارسە، کە بەحرەین، بە هۆکاری ڕاگەیاندنی، ئامادە نەبووە بەشداری بکات. بۆیە ئەو کۆبوونەوەیە بە ئامادەبوونی حەوت وڵاتی کەنارەکانی کەنداوی فارس بەڕێوەدەچێت و دەربڕینەکانی دیکە کە ڕەنگە بۆ وەسفکردنی ناونیشان یان سروشتی ئەم کۆبوونەوەیە بەکاربهێنرێن، ورد و دروست نین.

وتیشی: گرنگترین و لە ڕاستیدا تاکە ئەجێندای ئەم کۆبوونەوەیە پرسی ڕێگای دەریایی نوێیە لە گەرووی هورمز. هەروەک دەزانن لە وتووێژەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران و سەڵتەنەتی عومان ڕێککەوتن لەسەر دروستکردنی ڕێڕەوێکی دەریایی نوێ لە گەرووی هورمز کراوە و نەخشەی پەیوەست بەم ڕێگایەش ئامادە کراوە. هەروەها لەم بارەیەوە بەیاننامەیەکی هاوبەش ئامادە کراوە.

وردەکارییەکانی ئەم ڕێککەوتنە و نەخشە پەیوەندیدارەکان و بەیاننامە هاوبەشەکە بڕیارە لەم کۆبوونەوەیەدا بە وڵاتانی دیکەی کەنداو بگەیەنرێت و دواتر، لە کۆتاییدا، ئەم کۆمەڵەیە دەنێردرێت بۆ ڕێکخراوی دەریایی نێودەوڵەتی (IMO) بۆ تۆمارکردن و جێگیرکردن لە چوارچێوەی میکانیزمەکانی ئەم ڕێکخراوەدا.

بۆیە کارنامەی کۆبوونەوەکە تەواو تایبەت و سنووردارە و نابێت هیچ پرسێکی دیکە وەک کارنامەی فەرمی خۆی پێناسە بکرێت. بێگومان ئەمە یەکەمجارە بەم شێوەیە گفتوگۆ لە نێوان دەوڵەتانی کەنداودا بکرێت. لەم ڕوانگەیەوە دەکرێت هیوای ئەوە بخرێت کە هەمان ئەم دیالۆگە ئەگەر ئیرادەی سیاسی هەبێت، بنەمایەک بۆ ڕاوێژکارییەکانی دواتر لەسەر بابەتەکانی دیکەی جێی بایەخی وڵاتانی ناوچەکە دابین بکات. بەڵام جەخت لەوە دەکەمەوە کە ئەم بابەتە ئامانج و کارنامەی ئێستای کۆبوونەوەکە نییە. کارنامەی ئەم کۆبوونەوەیە بە تایبەتی و تەنیا پرسی ڕێکخستنە دەریاییە نوێیەکان لە گەرووی هورمزدایە.