کۆبوونەوەی ئێران وڵاتانی کەنداوی فارس دوا خرا

بەڕێوبەری گشتی کەنداوی فارس لە وەزارەتی دەرەوە دواخستنی کۆبوونەوەی وەزیرانی دەرەوەی وڵاتانی کەناری کەنداوی فارسی ڕاگەیاند.

سەبارەت به هۆکاری دواخستنی دیداری ئێران لەگەڵ وڵاتانی کەنداوی فارس، محەمەد عەلی بێک وتی: له سەر داوای هەندێ وڵاتی ناوچەکه و بڕیاری هاوبەشی عومان و ئێران، کۆبوونەوەی وەزیرانی دەرەوەی وڵاتانی کەناری کەنداوی فارس، که بڕیار بوو ڕۆژی دووشەممه بەڕێوه بچێت، بۆ وادەیەکی دیکه دواخرا.

بەڕێوەبەری گشتیی کەنداوی فارس لە وەزارەتی دەرەوە ڕایگەیاند: کۆماری ئیسلامی ئێران ڕێکخستنی پێویست دەکات، بە ڕاوێژی ورد لەگەڵ عومان، سەبارەت بە کاتی گونجاو بۆ بەڕێوەچوونی ئەم کۆبوونەوەیە.