ئێران درۆنێکیMQ1 ئەمریکی داخست

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشی پەیوەندییە گشتییەکانی سپای پاسداران ڕایگەیاند: چەند ساتێک لەمەوبەر، فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی پێشکەوتووی MQ1 لە لایەن سیستەمی نوێی بەرگری پێشکەوتووی ئاسمانی سپای پاسداران، لە ژێر کۆنترۆڵی تۆڕی بەرگری ئاسمانی یەکگرتووی وڵات، بەسەر گەرووی هورمزدا، ڕێگری لێکرا و لەناوچوو.
١٤ ئەیلوول ٢٠٢٦ - ٢٢:٣٩
News ID: 1865729
Source: Mehrnews
سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ڕایگەیاند: چەند ساتێک لەمەوبەر، فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی پێشکەوتووی MQ1 لە لایەن سیستەمی نوێی بەرگری پێشکەوتووی ئاسمانی سپای پاسدارانەوە ڕێگری لێکرا و لەناوچوو.
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