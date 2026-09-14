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ئێران درۆنێکیMQ1 ئەمریکی داخست

١٤ ئەیلوول ٢٠٢٦ - ٢٢:٣٩
News ID: 1865729
Source: Mehrnews
ئێران درۆنێکیMQ1 ئەمریکی داخست

سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ڕایگەیاند: چەند ساتێک لەمەوبەر، فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی پێشکەوتووی MQ1 لە لایەن سیستەمی نوێی بەرگری پێشکەوتووی ئاسمانی سپای پاسدارانەوە ڕێگری لێکرا و لەناوچوو.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشی پەیوەندییە گشتییەکانی سپای پاسداران ڕایگەیاند: چەند ساتێک لەمەوبەر، فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی پێشکەوتووی MQ1 لە لایەن سیستەمی نوێی بەرگری پێشکەوتووی ئاسمانی سپای پاسداران، لە ژێر کۆنترۆڵی تۆڕی بەرگری ئاسمانی یەکگرتووی وڵات، بەسەر گەرووی هورمزدا، ڕێگری لێکرا و لەناوچوو.

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