سەرۆک کۆماری ئێران: هەرگیز تەسلیم نابین

مەسعوود پزشکیان، لە پەراوێزی لوتکەی بریکس سەرلەبەیانی ئەمڕۆ شەممە، 21ی خەرمانانی ١٤٠٥، لە دیدارێکدا لەگەڵ ئەنوەر ئیبراهیم، سەرۆکوەزیرانی مالیزیا، ڕایگەیاند: ئێمە هیچ کێشەیەکمان لەگەڵ برا موسڵمانان و دراوسێکانمان نییە، بەڵام ئەوە ئەمریکایە کە دەیەوێت ئێمە، وڵاتانی دۆست و برا، دوژمنی یەکتر بین، لە کاتێکدا هەموومان خوازیاری مافی نێودەوڵەتی و دادپەروەریین.

سەرۆک کۆمار وتی: ئاگرتێبەردانی ناوچەکە بەهۆی تۆتالیتاریزمی ئەمریکا و ئەوروپاوەیە و تاوانێکە کە ئیسرائیل ئەنجامی دەدات، چونکە نایانەوێت وڵاتانی سەربەخۆ لە ناوچەکەدا هەبن.

پزشکیان بە ئاماژەدان بە تاوانەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل لە شەڕی ئەم دواییەی دژ بە ئێران وتی: ڕاستی تاڵ ئەوەیە کە بێ هیچ هۆکارێک هێرشیان کردە سەر وڵاتەکەمان؛ سەرکردە و منداڵ و فەرماندە و زاناکانمان شەهید بوون، ئەوەی لەوەش ناڕەواترە ئەوەیە کە ئەم هێرشانە لە وڵاتانی برا و موسڵمانەوە ئەنجام دراون.

فڕۆکەکانیان لەو ناوچەیە دابەزاند و وڵاتەکەمانیان خستە ژێر هێرشێکی ترسنۆکانەوە. ئێمە هیچ بژاردەیەکمان نەبوو جگە لە بەرگریکردن لە وڵاتەکەمان، بۆ بەرگریکردن لە وڵاتەکەمان، هێرشمان کردە سەر بنکە سەربازییەکانیان کە دەکەوێتە وڵاتانی دراوسێ.

سەرۆک کۆمار بە جەختکردنەوە لەسەر سروشتی ئاشتیخوازیی کۆماری ئیسلامی ئێران ڕایگەیاند: ئێمە بەدوای شەڕ و درێژەدان بە شەڕ نین. سەرەڕای ئەو هەموو نادادپەروەرییە کە بەرامبەر خەڵکی وڵاتەکەمان کراوە، هێشتا ئاشتی بە یەکمایەتی دەزانین. ئێمە دەمانەوێت ڕێز لە مافەکانمان بگیردرێت و سزا ترسنۆکانەکان هەڵبگیرێت.

پزشکیان بە ئاماژەدان بە پیلانی دوژمنان بۆ دروستکردنی نائارامی ناوخۆیی پێش شەڕی ڕەمەزان ئاماژەی بەوەدا: پێش شەڕی ڕەمەزان، هەندێک کەسیان لە ناوخۆی وڵاتەکەماندا چەکدار کرد و نائارامی ناوخۆیییان دروست کرد و بەداخەوە هەندێک کەسی بێتاوان لەگەڵیان بوون و ڕووداوی تاڵ ڕوویان دا. دوژمنان پێیان وابوو دەتوانن بە چەند ڕۆژێکی تر ئێران تەسلیم بکەن، بەڵام ئێمە هەرگیز تەسلیم نابین و بە هەموو هێزمان بەرگری لە مافەکانی نەتەوەکەمان دەکەین.

سەرۆک کۆمار هاودەنگیی وڵاتانی موسڵمانی لە بارودۆخی ئێستادا بە گرنگ زانی و ڕایگەیاند: پێویستمان بە جەندرمەکانی ناوچەکە نییە، یەکپارچەیی خاک و ئاسایشی ناوچەکە تەنها بە یاریزانە سەرەکییەکانی و وڵاتانی ناوچەکە بەدی دێت.