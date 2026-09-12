پێشانگای بەرهەمە براوەکانی پێشبڕکێی "ئەندری ستینین" لە تاران دەکرێتەوە

ئاهەنگی کردنەوەی پێشانگاکە کاتژمێر ٤:٣٠ی پاشنیوەڕۆ بەڕێوەدەچێت، و بەرهەمە هەڵبژێردراوەکانی ئەم پێشبڕکێیە تا 13 ئەیلول نمایش دەکرێن.

پێشبڕکێی نێودەوڵەتی فۆتۆی ڕۆژنامەوانی "ئەندری ستینین" چالاکییەکی ساڵانەیە لە بواری فۆتۆ ڕۆژنامەگەریدا کە ئامانجی دۆزینەوەی بەهرەمەندە گەنجەکان و پاڵپشتیکردنی ستانداردە پیشەییەکانی فۆتۆ ڕۆژنامەگەری و باشترکردنی ستانداردەکانی فۆتۆگرافی دیکۆمێنتارییە لە ڕووسیا و جیهان.

لە چاپی یازدەیەمی ئەم پێشبڕکێیەدا کە لە ساڵی ٢٠٢٥ بەڕێوەچوو، نزیکەی دوو هەزار بەرهەمی فۆتۆگرافەرانی ٤٠ وڵات ڕەوانەی سکرتاریەتی پێشبڕکێ کران و لە کۆتاییدا فۆتۆگرافەرە گەنجەکانی ١٥ وڵات وەک براوەی خەڵاتی ئەم پێشبڕکێیە ناسێنران.

بەنگلادیش، چین، هیندستان، ئەندەنوسیا، ڕووسیا، ئیسپانیا، میانمار لە نێو ئەو وڵاتانەی ئامادەن لەنێو براوەی خەڵاتەکانی ئەم پێشبڕکێیە.

بەرهەمەکانی ئەم پێشانگایە بریتین لە کۆمەڵێک گێڕانەوەی بینراو لەلایەن فۆتۆگرافەرە گەنجەکانی ڕووداو و پرسەکانی جیهانی هاوچەرخ؛ ئەو وێنانەی کە پێشهاتە کۆمەڵایەتی و مرۆییەکان و قەیرانەکان و ژینگە و ژیانی ڕۆژانە و واقیعەکانی تری جیهانی ئەمڕۆیان لە شێوەی هەواڵ و فۆتۆگرافی بەڵگەنامەییدا تۆمار کردووە.

کارەکانی بەشداربووانی ئەم پێشبڕکێیە بە شێوەیەکی نەریتی لەلایەن شارەزایانی میدیای گەورە جیهانی و فۆتۆگرافەرە بەناوبانگەکان و براوەی خەڵاتە نێودەوڵەتییەکان دادەدرێن.

پێشبڕکێی "ئەندری ستینین" بە دەستپێشخەری گرووپی میدیایی "ڕووسیا سێگۆدنیا" بەڕێوەدەچێت، و پێشکەشکردنی بەرهەمی براوەکانی لە شێوەی گەشتێکی پێشانگایی لە وڵاتانی جیاوازدا بەشێکە لە بەرنامەی ئەم پێشبڕکێ نێودەوڵەتییە.

پێشانگای بەرهەمەکانی براوەی خەڵاتەکانی یازدەهەمین خولی پێشبڕکێی نێودەوڵەتیی فۆتۆی ڕۆژنامەوانی "ئەندری ستینین" لە تاران لە لایەن گرووپی ڕاگەیاندنی "ڕووسیا سێگۆدنیا" و بە هاوکاری "گرووپی میدیایی مێهر" و "ماڵی فۆتۆگرافەرانی ئێرانی" بەڕێوەدەچێت.

پێشانگاکە لە ١٣ تا ١١ی ئەیلول لە گەلەری ماڵی فۆتۆگرافەرانی هۆزە هۆناری بەڕێوە دەچێت.