وتەبێژی سپای پاسداران: دوژمن هێرش بکات 20 ئەوەندە وڵامی دەدەینەوە

سەردار حسێن موحێبی، بە ئاماژە بە پێشهاتەکانی ئەم دواییەی ناوچەکە وتی: شەڕ بە شێوەی پێشووی خۆی وەستاوە، بەڵام سروشتی ڕووبەڕووبوونەوە بەردەوامە و وڵات لە قۆناغە جیاوازەکاندا ڕووبەڕووی گۆڕەپانی نوێی ئەم شەڕە دەبێتەوە.

سەبارەت بە گەڕانەوەی سەقامگیری بۆ ناوچەکە، وتی: ڕاگرتنی شەڕ، خۆبەدوورگرتن لە هەڕەشەکردن لە ئێران، کشانەوەی سوپای زایۆنی لە لوبنان، کۆتایی هێنان بە گەمارۆی سەر یەمەن و ئازادکردنی سەروەت و سامانی بەستووی ئێران لەو مەرجانەن کە بۆ گۆڕینی ئەم دۆخە خراونەتەڕوو.

وتەبێژی سوپای پاسداران هەروەها جەختی لەوە کردەوە کە ئێران ڕێگە بە دەستوەردانی دەرەکی نادات لە توانا مووشەکی و ئەتۆمییەکەیدا.

ناوبراو بە ئاماژە بە توانای بەرپەرچدانەوەی هێزە چەکدارەکان وتی: ئەگەر ئەمڕۆ دوژمن هێرش بکاتە سەر دوو یان سێ ئامانج، ئێران توانای وەڵامدانەوەی ٢٠ ئامانجی هەیە و ئەم توانایەش بەشێکە لە توانای ڕاگرتنی وڵات.