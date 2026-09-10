دژایەتی ئێران ، ڕووسیا و چین لەگەڵ بڕیارنامەی دژە ئێرانی

هەرسێ وڵات لەم بەیاننامەی هاوبەشەدا ئەمڕۆ (چوارشەممە) جەختیان لەوە کردەوە: “ئەو ڕەوانەکردنە گوماناویە بۆ ئەنجومەنی ئاسایشی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بنەمای یاسایی نییە، ئامانجی پەرەپێدانی دۆخەکەیە، و لەگەڵ پابەندبوونی ڕاگەیەندراوی سپۆنسەرەکانی ڕەشنووسەکە بە دیپلۆماسییەت ناگونجێت.

ئاماژەش دراوە: بۆیە هانی هەموو وڵاتانی ئەندامی بەرپرسیار دەدەین کە بە وردی لێکەوتەکانی لەبەرچاو بگرن و خۆیان لە پشتیوانیکردن لە لایەنە پەیوەندیدارەکان بە ڕەشنووسی بڕیارنامەکە بەدوور بگرن .

ئێران، ڕووسیا و چین جەختیان لەوە کردەوە کە ئەو ڕەشنووسی بڕیارنامەیەی کە پێشکەش کراوە، بەبێ گوێدانە کەموکوڕییە فەرمی و جەوهەرییەکانی، تەنانەت بە ڕوونی ئاماژە بەو هێرشانەش ناکات کە هۆکاری سەرەکی و فاکتەری بنەڕەتی بوون لە پێکهاتنی بارودۆخی ئێستادا.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە: "دیاریکردنی گوایە پابەندنەبوونی ئێران بە پابەندبوونەکانی پارێزبەندی لە مانگی حوزەیرانی 2025دا، پاڵنەری سیاسی و بێ بنەما بوو، هەروەها ئەم کردەوەیە ڕێگەی بۆ هێرشکردنە سەر دامەزراوە ئەتۆمییەکانی ئێران لەژێر پارێزبەندی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی خۆشکرد و بوو بە ڕەگی سەختییەکانی دواتر لە جێبەجێکردنی پارێزبەندییەکان لە ئێراندا".

هەرسێ وڵات زیادیان کرد: ڕەشنووسی بڕیارنامە نوێیەکە هەوڵێکی دیکەی سپۆنسەرەکانییە بۆ گوشاری زیاتر بۆ سەر ئێران و تێکدانی هاوکارییەکانی نێوان ئێران و ئاژانس.

لە بەشێکی دیکەی بەیاننامەکەدا، ئێران، ڕووسیا و چین بە جەختکردنەوە لەسەر کۆتاییهێنان بە هەموو بڕگەکانی بڕیارنامەی ٢٢٣١ی ئەنجومەنی ئاسایش لە ١٨ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٥، هەوڵی سێ وڵاتی ئەوروپی بۆ چالاککردنی میکانیزمی بەناو "سناپباک"یان بە پووچەڵ و بێ کاریگەریی یاسایی زانی.

هەر سێ وڵاتەکە ڕوونیان کردەوە کە بەم پێیە داواکردن لە بەڕێوەبەری گشتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی بۆ ڕاپۆرتکردن لەسەر جێبەجێکردنی ئەو بڕیارنامانە بنەمایەکی یاسایی نییە و مەترسی بە سیاسیکردنی پرسێک هەیە کە لە بنەڕەتدا دەبێ بە تەکنیکی بمێنێتەوە.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا بە توندی ئیدانەی هێرشە دووبارەبووەکانی سەر دامەزراوە ئەتۆمییەکانی ئێران لەژێر پارێزراوەکانی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی و بەردەوامی هەڕەشەی دەستدرێژیی کرد و جەختی لەوە کردەوە: "ئەم کردەوانە دۆخێکی بێ وێنەی لە مێژووی ئاژانسدا خوڵقاندووە و بناغەکانی پەیمانی ئەن پی تی دەکەنە ئامانج".