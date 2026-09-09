ئێران بنکەی ئەمریکا لە ئۆردۆنی تەختی زەوی کرد ؛ دەیان مووشەک ئاراستەی ئەمریکییەکان کرا

بە فەزڵی تایبەتی خودای گەورە و لە ژێر سەرنجی پێغەمبەری مەزن(د.خ)، و لە تۆڵەی هێرشی شەڕانگێزانەی ڕژێمی ئەمریکا بۆ سەر کەشتییە نەوتهەڵگرەکانی ئێران، جەنگاوەرە بەهێز و ئازاکانی هێزی ئاسمانی سپای پاسداران لە ئۆپەراسیۆنی سزادانی ئەو دەستدرێژکارە بە ناوی کۆدی "یا حەیدەر کەڕاڕ" . بنکەی ئەمریکی لە ئوردن کەوتە ژێر هێرشی مووشەکی توندەوە.

لەم ئۆپەراسیۆنەدا بۆ سزادانی دەستدرێژکار بە هێرشێکی قورسی مووشەکی بالیستیکی سووتەمەنی وشک و شل، هەنگاری چاککردنەوە و ئامادەکاری و جێگیرکردنی فڕۆکە جەنگییەکانی ئێف ٣٥ و ئێف ١٦ و ئێف ١٥ و پەناگەی فڕۆکە جەنگییەکان کەوتە بەر لێدان و زیانێکی زۆریان بە دوژمن گەیاند.