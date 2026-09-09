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چەند تەقینەوەیەک لە دوورگەی خارک بیستراوە

٩ ئەیلوول ٢٠٢٦ - ١٠:٥٨
News ID: 1863491
Source: Mehrnews
چەند تەقینەوەیەک لە دوورگەی خارک بیستراوە

بە پشتبەستن بە لێکۆڵینەوە مەیدانییەکانی پەیامنێری مێهر، دەنگی تەقینەوەکان لە ناوچەی بەندەری خارکەوە بیستراوە.

کە بنکەکەی لە دوورگەی خارگە، چەند خولەکێک لەمەوبەر لە بەشێک لە دوورگەی خارک چەند تەقینەوەیەک بیستراوە.

تا ئێستا زانیاری فەرمی سەبارەت بە سەرچاوە و هۆکاری ئەم تەقینەوە و هەروەها ئەگەری زیانەکانیان بڵاو نەکراوەتەوە.

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