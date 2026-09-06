سپای پاسداران هۆشداریی توندی بە ئەمریکا دا

وتەبێژی بارەگای ناوەندیی خاتەم ئەلئەنبیا لە بەیاننامەیەکدا وتی: سوپای تیرۆریستی ئەمریکا هۆشداری دەدرێتەوە کە ئەگەر خراپەکاری و نائەمنی و هەراسانکردنی کەشتییە ئێرانییەکان و گەمارۆی دەریایی ئێران بەردەوام بێت، هێرشەکانی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران بۆ سەر کەشتییە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە توندتر لە رابردوو دەبێت و ئەگەری فراوانبوونی هێرشەکانیش هەیە.