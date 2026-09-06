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سەرۆک کۆماری ئێران پەیامێکی بۆ خەڵکی کوردستان نارد

٦ ئەیلوول ٢٠٢٦ - ١٢:٣٤
News ID: 1862203
Source: Mehrnews
سەرۆک کۆماری ئێران پەیامێکی بۆ خەڵکی کوردستان نارد

لە پەیامێکی سەرەخۆشیدا بۆ کەسوکارە خەمبارەکان و خەڵکی کوردستان لە ڕووداوی تەقینەوەی تانکەری سووتەمەنیدا، سەرۆک کۆمار فەرمانی بە چارەسەری خێرای بریندارەکان و پاڵپشتیکردنی بنەماڵەکان و بەدواداچوونی ورد لە هۆکارەکانی ڕووداوەکە دەرکرد.

 مەسعوود پزشکیان لە هەژماری تایبەتی خۆی لە سۆشیال میدیای ئێکس نووسیویەتی؛

"ڕووداوی تاڵی تەقینەوەی تانکەری سووتەمەنی لەسەر ڕێگای خێرای سنە – هەمەدان و لەدەستدانی گیانی ژمارەیەک لە هاووڵاتیانی ئازیزمان بووە هۆی خەمێکی قووڵ لە دڵماندا".

وێڕای سەرەخۆشی لە بنەماڵەی خەمبار و خەڵکی کوردستان، پێویستە لایەنە پەیوەندیدارەکان چارەسەری دەستبەجێی بریندارەکان و پشتیوانی لە بنەماڵەکان و بەدواداچوونی ورد لە هۆکارەکانی ڕووداوەکە لە یەکمایەتی کارەکانیان دابنێن.

نزیکەی کاتژمێر ٥:٣٠ی پاشنیوەڕۆ. ڕۆژی شەممە ١٤ی خەرمانان، تەنکەرێکی سووتەمەنی لە ڕێگای هەمەدان بۆ سنە لایدا و دوای ئەوەی تووشی تێکچوونی تەکنیکی بوو، وەرگەڕایەوە و لە ئەنجامدا تەقینەوە و ئاگرکەوتنەوەی بەرفراوانی لێکەوتەوە.

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