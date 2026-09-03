سەردار ڕەزایی: ستراتێژی نوێی ئێران ڕیشەکێشتان دەکات

موحسین ڕەزایی لە سۆشیال میدیادا نووسیویەتی: بەم شەڕانەنەک هەر لە قووڵایی ئەو دۆزەخە دەرناچن کە بۆ خۆتان دروستتان کردووە، بەڵکوو بەم زووانە بۆتان دەردەکەوێت کە ستراتیژی نوێی ئێران لە بەرەکانی شەڕ و دیپلۆماسی و ڕووبەڕووبوونەوەی ئابڵوقەی ئابووری ڕیشەتان دەردێنێت.
٣ ئەیلوول ٢٠٢٦ - ١١:٥٠
News ID: 1860911
Source: Mehrnews
سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران بە ئەمریکای ڕاگەیاند: بەم زووانە دەبینن کە ستراتیژی نوێی ئێران لە بەرەکانی شەڕ و دیپلۆماسی و ڕووبەڕووبوونەوەی گەمارۆی ئابووری بناغەی ئێوە دەشکێنێت.
Your Comment