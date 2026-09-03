وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران:سیریک چیرۆک نییە ئەمریکا درۆ دەکات

ئیسماعیل بەقایی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە لە کاردانەوە بە پاگەندەی وتەبێژی سێنتکۆم سەبارەت بەو تاوانەی کە لە سیریک ئەنجام دراوە و کە سوپای ئەمریکا هێرش ناکاتە سەر خەڵکی سڤیل لە سۆشیال میدیا نووسیویەتی: تیم هۆکینز، وتەبێژی سێنتکۆم، تاوانی سیریک ڕەتدەکاتەوە و بانگەشەی ئەوە دەکات کە ئەمریکا خەڵکی مەدەنی ناکاتە ئامانج.
دیارە تۆمارە فەرمییەکانی سوپای ئەمریکای لەبیری کردووە: راک لە ساڵی ٢٠٠٢، موکرادیب لە ٢٠٠٤، دێه بالا و ڤێچ باغتۆ لە ٢٠٠٨؛ هێرشەکانی ئەمریکایان لە ئەفغانستان و عێراق بەڵگەدار کردووە کە بووە هۆی کوژرانی ژمارەیەکی زۆر لە هاووڵاتیانی مەدەنی، لەنێویاندا ژن و منداڵ.
دیارە شتێکی دیکەی لەبیرکردووە: تەنانەت زنجیرە فیلمی Homeland کە لەلایەن ئەمریکاوە بەرهەم هێنراوە، لە وەرزی چوارەمیدا هێرشێکی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئەمریکی بۆ سەر ئاهەنگێکی هاوسەرگیری لە پاکستان نیشانداوە؛ هێرشێک کە بووە هۆی کوژرانی نزیکەی ٤٠ هاووڵاتی مەدەنی.
واقیعەکە ئەوەندە ترسناکە تەنانەت پڕوپاگەندەی ئەمریکاش ئەو بانگەشەیەی نەکردووە کە ئەمڕۆ هاوکینز دەیکات.
سیریک چیرۆک نییە. هاوڵاتیانی مەدەنی ڕاستەقینە. قوربانییەکان ڕاستەقینە و ڕاستەقینەن.
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