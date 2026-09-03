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142 بریندار و 18 شەهید بە هۆی هێرشی سێ ڕۆژی ئەمریکا بۆ سەر ئێران

٣ ئەیلوول ٢٠٢٦ - ١١:٤٨
News ID: 1860907
Source: Mehrnews
142 بریندار و 18 شەهید بە هۆی هێرشی سێ ڕۆژی ئەمریکا بۆ سەر ئێران

بەرپرسی ناوەندی پەیوەندییە گشتییەکان و ڕاگەیاندنی وەزارەتی تەندروستی و پەروەردەی پزیشکی ڕایگەیاند، لە هێرش و تاوانەکانی ئەمریکا لە نێوان 8 تا 11 خەرمانان ١٨ کەس شەهید بوون.

 حسێن کرمانپوور، بەرپرسی ناوەندی پێوەندییە گشتییەکان و ڕاگەیاندنی وەزارەتی تەندروستی و پەروەردەی پزیشکی لە هەژماری تایبەتی خۆی لە سۆشیال میدیا نووسیویەتی: بە پێی دوایین ڕاپۆرت لە کاتژمێر ٨:٣٠ی شەوی 18ی خەرمانان تا کاتژمێر ٨:٣٠ی شەوی 11ی خەرمانان لە هێرشەکانی ئەمریکا ١٤٢ کەس بریندار بوون و ١٨ کەسیش شەهید بوون.

ئاماژەی بەوەشکرد: لەنێو بریندارەکاندا 61 کەسیان ژنن و 44 کەسیان تەمەنیان لە خوار 18 ساڵەوە بووە، هەروەها لەنێو شەهیدەکاندا 2 ژن و منداڵێکیش بینراون.

کرمانپوور درێژەی بە قسەکانی دا: لە پشت هەموو ژمارەیەکەوە کەسێک و بنەماڵەیەک هەیە.

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