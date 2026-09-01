ڕێبەری باڵای ئێران لێبوردنی بۆ 2500 زیندانی دەرکرد

هاوکات لەگەڵ ساڵیادی لە دایکبوونی حەزرەتی محەممەد مستەفا (د.خ) و ئیمام جەعفەر سادق (د.خ)، بەرپرسی دەزگای دادی ئێران لە نامەیەکدا بۆ ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی داوای لێبوردن و گۆڕینی سزای دوو هەزار و ٥٧٧ کەسی سزادراوی دادگای گشتی و ئینقلابی قەزایی کردبوو ، ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی ئەو بڕیارەی لەو پێوەندییەدا بە سەرۆکی دەزگای قەزایی سپارد.

هەروەها دوای ئەنجامدانی لێکۆڵینەوەی پێویست، حوجەتولئیسلام ئێژەیی فەرمانی لێخۆشبوون و گۆڕینی سزا و کەمکردنەوەی سزای ئەم سزادراوانەشی دەرکرد.