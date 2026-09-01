عێراقچی: ئەمریکا دەبێ بگەڕێتەوە بۆ بەڵێنەکانی و ڕێککەوتنی ئیسلام ئاباد

سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران، پاش یەکەم ڕۆژی لوتکەی ڕێکخراوی هاوکاریی شەنگەهای لە قیرغیزستان ڕایگەیاند: هەموو دیدار و وتووێژەکان بە تەواوی بازرگانیانە و دوور لە فۆرماڵیتە ئاساییەکان بوون و بە تایبەتی، پرس و بوارەکانی هاوکاری لە بوارەکانی ئابووری و بوارەکانی دیکە تاوتوێ کران.

وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران زیادی کرد: پرسی هێرشە شەڕانگێزەکانی ئەمریکا و دەرئەنجامەکانیشی خرایە ڕوو.

ئێمە جەختمان لەوە کردەوە کە نەتەوەی ئێران لە پێناو مافەکانی خۆیدا بەردەوام دەبێت و لە هەموو کۆبوونەوەکاندا جەخت لەسەر ئەم بابەتە کرایەوە.

عێراقچی درێژەی بە قسەکانی دا: یەکێک لەو بابەتانەی کە لە هەموو کۆبوونەوەکاندا هاتە ئاراوە، یاداشتی لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباد بوو؛ ڕێککەوتنێک کە سەرۆکەکانی هەردوو وڵات واژۆیان کردووە و ئەمریکا پێشێلی کردووە.

وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران جەختی کرد: ئەمریکا دەبێ بگەڕێتەوە بۆ بەڵێنەکانی و پابەند بێت بە بڕگەکانی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن؛ پاشان دەتوانین لەم دۆخە دەربچین، چونکە هەموو وڵاتان نیگەرانن لەوەی کە شەڕەکە بە زووترین کات کۆتایی پێبێت.

وتیشی: ڕوونمان کردەوە کە چارەسەرەکە تەواو ڕوون و تایبەتە؛ ئەمریکا دەبێت بگەڕێتەوە سەر بەڵێنەکانی و ئەو ڕێککەوتنەی کە سەرۆکەکەی واژۆی کردووە. لەم حاڵەتەدا دەتوانرێت هەموو شتێک بخرێتە سەر ڕێڕەوی ڕاست.