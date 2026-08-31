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ئێران دەیەوێت پێی بیانییەکان لە ناوچەکە ببڕدرێت

٣١ ئاب ٢٠٢٦ - ٢٢:٢٧
News ID: 1859818
Source: Mehrnews
ئێران دەیەوێت پێی بیانییەکان لە ناوچەکە ببڕدرێت

بریکاری وەزیری دەرەوەی ئێران بۆ کاروباری یاسایی و نێودەوڵەتی ڕایگەیاند: پێویستە پێی بیانییەکان لە ناوچەکە ببڕدرێت  و وانەی جددی فێربن بۆ ئەوەی دەستدرێژییەکانیان دووبارە نەکەنەوە.

 کازم غەریب ئابادی، لە کاردانەوە بە هێرشی شەوی ڕابردووی ئەمریکا بۆ سەر دوورگەی لارک ڕایگەیاند: ئێمە ئەم کردەوانە لە چوارچێوەی دەستدرێژی سەربازی بۆ سەر وڵاتەکەمان دەبینین و ئەم دەستدرێژییە وەڵامێکی گونجاو لە لایەن ئێرانەوە وەردەگرێت.

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: وەک هێزە چەکدارە ئازاکان سەلماندوویانە هەر کارێک لە دژی یەکپارچەیی خاک لە هەر ئاستێکدا بێت بە وەڵامێکی پتەو و گونجاو وەڵام دەدرێتەوە.

بریکاری وەزیری دەرەوە بۆ کاروباری یاسایی و نێودەوڵەتی ڕایگەیاند: پێویستە بیانییەکان لە ناوچەکە دەبکرێن و وانەی جددی فێربن بۆ ئەوەی دەستدرێژییەکانیان دووبارە نەکەنەوە.

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