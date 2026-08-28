ئایەتوڵا سەید موجتەبا خامنەیی پەیامێکی نوێیان بڵاو کردەوە

ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی، ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی ئێران لە پەیامێکدا بە بۆنەی حەوتەی دەوڵەت، وێڕای بەرز نرخاندنی کردەوەی شایستەی دەوڵەت، بە تایبەت سەرۆک کۆماری ڕاستگۆ و دڵسۆز، کە سەرەڕای هەموو سنووردارکردنەکان و پیلانگێڕییە جۆراوجۆرەکانی دوژمنی ئەمریکی-زایۆنیستی و چڕبوونەوەی سزا و گەمارۆدان، جەختی لەسەر پێویستی ڕوونکردنەوە و گێڕانەوەی "دەسەڵات و هێزی ئێران" و تیشک خستنە سەری و دوورکەوتنەوە لە هەر وتارێک کە "پاڵنەرە نەتەوەیی و گشتییەکان نائومێد و لاواز بکات" و "دووبەرەکی نانەوەی وەهمین" کردەوە ڕایدەگەیەنم؛ ئەنجامدانی هەر شتێک کە زیان بە یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی بگەیەنێت قەدەغەیە.

ئەم دەرفەتە دەقۆزمەوە بۆ پیرۆزبایی و هیوای هێز بۆ سەرجەم فەرمانبەران و بەڕێوەبەرانی چالاکی دامودەزگاکانی دەوڵەت بەتایبەتی سەرۆکی ڕاستگۆ و دڵسۆزی دەوڵەت. بە تایبەت بە لەبەرچاوگرتنی ئەو کارە شایستەیانەی کە سەرەڕای سنووردارکردن و پیلانگێڕییە جۆراوجۆرەکانی دوژمنی ئەمریکی – زایۆنیستی و چڕبوونەوەی گەمارۆکان، لە کاتی شەڕی سێهەمی سەپێنراو و دواتریشدا بە ئاراستەی دابینکردنی کاڵا و خزمەتگوزارییە جۆراوجۆرەکانی پێویست بۆ خەڵک، چاککردنەوەی خاڵە گرنگە زیانلێکەوتووەکان و بەڕێوەبردنی وزە ئەنجامیان داوە.

دەرفەتی خزمەتکردنی گەل و ئامانجەکانی کۆماری ئیسلامی، نیعمەتێکی بەنرخە کە دەبێ بە نرخ بێت. لە سەردەمی ئێستادا و ئەو هەلومەرجە جددی و ئاڵۆزەی کە گەیشتن بە "ئێرانێکی بەهێزتر" ڕووبەڕووی دەبێتەوە، یەکێک لە شتە جەوهەریەکان بۆ گەیشتن بەو ئامانجە، جگە لە هەوڵی ٢٤ کاتژمێری و داهێنانی بەردەوام، ڕوونکردنەوە و گێڕانەوەی هێزی ئێران و نەتەوە خۆشەویستەکەیە.

وتیشیان: لاوازی و کەموکوڕی پێویستیان بە گێڕانەوە و تیشک خستنە سەر نییە؛ بەڵکوو پێویستیان بە پلاندانان و کردار هەیە بۆ نەهێشتن و چارەسەرکردنی کێشەکە. هەندێک جار بە ڕاستگۆیانە دەربڕینی لاوازییەکان کاتێک دوژمن پێویستی بە مۆڕاڵی هەیە، یارمەتیدەرێکی گەورەیە بۆی و تەنانەت ڕەنگە ببێتە هۆی نیگەرانی دڵی دۆست و هاوەڵەکانی و سەرگەردان و سەرلێشێواویان بکات. بەڵێ، کاتێک گوێگرانی ئەو لێدوانە ڕاستگۆیانە تەنیا گەل و هاوسۆزی ئێمە بن، کێشەکان کەم دەبنەوە. بەڵام هێز و خاڵە ئەرێنییەکان، بەپێی فێرکاری قورئان پێویسته.

گەلی ئازیزی ئێران کە لە ماوەی شەش مانگی ڕابردوودا لە دەرکەوتە جۆراوجۆرەکانی جیهاد لە دژی دوژمن، ئامادەبوون لە مەیدانەکان، هاودەنگی، هاوسۆزی، و هاوڕێیەتی ڕاستەقینەی خۆیان ئاشکرا کردووە، شایستە و مافی خۆیانە کە هەست بە خزمەتی هێز و دامەزراوە بەرپرسیارەکانی کۆماری ئیسلامی بکەن لەسەر ڕێگای گەیشتن بە ئاستی خوازراوی ئەم نیزامە پیرۆزە و شکۆمەندی بەرزی نەتەوە کە مەبعووس کراوە.