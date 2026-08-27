قاڵیباف: ئەمریکا لە شەڕی سەربازی و سیاسیدا

محەممەد باقر قالیباف لە دیدارێکدا لەگەڵ فایق زیدان، سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەریی کۆماری عێراق ڕایگەیاند: جێی خۆیەتی دوو ڕووداوی گرنگ، ئەوانیش پرسەی گەورەی ئیمامی شەهید و بەڕێوەچوونی کوالیتی بەرزی ڕێوڕەسمی ئەربەعین لەم ساڵدا کە شەرەفێکی گەورەیە بۆ هەردوو نەتەوە، و پێم خۆشە جەختی لەسەر بکەمەوە کە ئەم ڕێوڕەسمانە توانایەکی زۆریان هەیە بۆ جیهانی ئیسلامی و شیعە.

لە درێژەی قسەکانیدا: ئەمریکا بە مەبەستی ڕووخاندنی کۆماری ئیسلامی و فراوانکردنی هەژموونی ئەمریکا لە ڕۆژئاوای ئاسیا و جیهانی ئیسلامی، شەڕی دژی ئێران دەستپێکرد، بەڵام لە سایەی خوێنی شەهیدان و هەوڵی نەتەوەی ڕاستگۆی ئێران و هەوڵەکانی بەرەی خۆڕاگری، بە ڕوونی شکستیان هێنا و هەموو جیهان ئەم پرسەیان پشتڕاستکردەوە.

سەرۆکی مەجلیس وتی: ئەمریکا لە شەڕی سەربازی و سیاسیدا لە لایەن ئێرانەوە شکستی هێنا و لە ڕێوشوێنە ئابوورییەکانیشدا شکست دەهێنێت.

لە درێژەی قسەکانیدا: ئەوەی کە بڕیارە هێزەکانی هاوپەیمانی ئەمریکا لە عێراق بکشێنەوە، شەرەفێکی مێژووییە بۆ حکومەت و گەلی عێراق، هیوادارین ئەم کشانەوەیە بە تەواوی لە وشکانی و ئاسمانی عێراقەوە بەدی بهێنرێت.

قالیباف وتی: پلانی ڕژێمی زایۆنی بۆ بڵاوکردنەوەی شەڕە بۆ وڵاتانی دیکەی ناوچەکە. ئەگەر ئیسرائیل له شەڕی ئێران سەرکەوتوو بوایه ، دەچووه وڵاتانی دیکه .

وتیشی: پێویستە وڵاتانی ئیسلامی گفتوگۆی دووبەرەکی وەلا بنێن. وەک ئەوانی تر لە شەڕی غەززەدا بینیان، هەموو شیعەکان لەگەڵ خەڵکی غەززە بوون. شەهید سولەیمانی هەمیشە دەیوت شیعە و سوننە تەنها برا نین، بەڵکوو ئێمەش گیانی خۆمان بۆ سوننە دەبەخشین.

ناوبراو زیادی کرد: هیچ گومانێکمان نییە کە ئێران و عێراق دەتوانن ڕۆڵێکی یەکلاکەرەوە لە نەزمی ناوچەیی و بە تایبەت لە کەنداوی فارسدا بگێڕن.

فایق زیدان سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری کۆماری عێراق هەروەها وتی: پەیامی هاوپشتی نەتەوەی عێراق و سەروەری عێراقم بۆ هێناون و ئامادەیی خۆمان بۆ هاوکاری لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران ڕادەگەیەنین.

ئاماژەی بەوەشکرد: هاوکاری و ڕێککەوتن و دروستکردنی هاوپەیمانی لە نێوان وڵاتانی ناوچەکەدا ڕێگەی دەربازبوونە لە نائەمنی و پێموایە ئەم بابەتە زۆر نزیکە.

سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی کۆماری عێراق ڕایگەیاند: پەیوەندی باشی نێوان عێراق و ئێران فەزایەک بۆ ئێمە دەڕەخسێنێت کە هەنگاو لەگەڵ وڵاتانی دیکەی ناوچەکە هەنگاو بنێن بۆ پێکهێنانی ڕێککەوتنی هاوکاری.

زیدان ڕایگەیاند: ئێمە هەرگیز هەڵوێستە ئەرێنییەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران سەبارەت بە عێراق لەبیر ناکەین و هەرگیز شەهیدانی ئێران لەبیر ناکەین، بەتایبەتی شەهید سولەیمانی کە لە عێراق شەهید بوو.

من باوەڕم وایە کە هاوئاهەنگی و هاوپشتی گەلانی ئێران و عێراق هاودەنگییەکی هەتاهەتاییە و هەر بۆیە ئەوەی لە پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێراندا بینیمان کردارێکی خۆبەخۆ و جەماوەری بوو.