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پێشوازی نێچیرڤان بارزانی لە هەڵوەشانەوەی هەسەدە

٢٧ ئاب ٢٠٢٦ - ١١:١٨
News ID: 1857804
Source: Mehrnews
پێشوازی نێچیرڤان بارزانی لە هەڵوەشانەوەی هەسەدە

سه‌رۆكی هه‌رێمی كوردستان پێشوازی له‌ پرۆسه‌ی تێكه‌ڵكردنی هێزه‌كانی هه‌سه‌ده‌ به‌ هێزه‌كانی حكومه‌تی سوریا ده‌كات.

 نێچیرڤان بارزانی له‌په‌یامێكدا كه‌ له‌ هه‌ژماری فه‌رمیی تایبه‌تی خۆی له‌ پلاتفۆڕمی ئێكس بڵاویكردۆته‌وه‌ نووسیویه‌تی: "به‌ گه‌رمی پێشوازی له‌ پێشكه‌وتنی به‌رچاوی پرۆسه‌ی یه‌كخستنی «قه‌سد» له‌گه‌ڵ هێزه‌ حكومییه‌كانی سووریا و ئه‌و هه‌نگاوانه‌ ده‌كه‌م كه‌ بۆ جێبه‌جێكردنی رێككه‌وتنه‌كانی نێوانیان به‌ده‌ستهاتوون".

سه‌رۆكی هه‌رێمی كوردستان وتی: "ئه‌م پێشكه‌وتنانه‌ هه‌نگاوێكی گرنگن به‌ره‌و به‌هێزكردنی ئاسایش و سه‌قامگیری له‌ سووریا. له‌به‌ر ئه‌وه‌، داوا له‌ هه‌موو لایه‌نه‌ كوردییه‌كان و هه‌موو پێكهاته‌كانی سووریا ده‌كه‌م كه‌ پشتگیری ئه‌م هه‌نگاوانه‌ بكه‌ن و به‌ ڕۆڵی خۆیان له‌ سه‌رخستنی ئه‌م پرۆسه‌یه‌دا به‌شدار بن".

نێچیرڤان بارزانی له‌په‌یامه‌كه‌یدا ده‌شڵێت: "دیدگای حه‌كیمانه‌ی ئه‌حمه‌د شه‌رع و هه‌نگاوه‌ به‌رپرسیارانه‌كه‌ی به‌رزده‌نرخێنم له‌ چاره‌سه‌ركردنی پرسه‌كاندا له‌رێگه‌ی گفتوگۆ و لێكتێگه‌یشتنه‌وه‌، هه‌روه‌ها بۆ سه‌ركردایه‌تیكردنی سووریا به‌ره‌و داهاتوویه‌كی باشتر، هاوكات رۆڵ و هه‌وڵه‌كانی مه‌زڵوم عه‌بدی له‌ سه‌رخستنی ئه‌م پرۆسه‌یه‌دا به‌رزده‌نرخێنم".

سه‌رۆكی هه‌رێمی كوردستان ئه‌وه‌شیخستۆته‌ڕو، "هیوادارین ئه‌م پرۆسه‌یه‌ به‌ سه‌ركه‌وتویی ته‌واو بكرێت و ببێته‌ ده‌ستپێكی قۆناغێكی نوێ له‌ سووریا، قۆناغێك كه‌ تێیدا مافه‌كانی هه‌موو هاووڵاتیان و هه‌موو پێكهاته‌كانی سووریا بپارێزرێن، وڵات به‌ره‌و ئاشتی و ئاسایش و سه‌قامگیریی زیاتر هه‌نگاو بنێت، هه‌روه‌ها ده‌رفه‌تی چاكبوونه‌وه‌، گه‌شه‌ و گه‌شه‌پێدان بۆ هه‌مووان دابینبكرێت".

ئه‌وه‌ش له‌كاتێكدایه‌ دوێنێ سێشه‌ممه‌، مه‌زڵوم عه‌بدی فه‌رمانده‌ی گشتی هێزه‌كانی سوریای دیموكرات (هه‌سه‌ده‌) له‌په‌یامێكدا هه‌ڵوه‌شاندنه‌وه‌ی هه‌سه‌ده‌ی راگه‌یاند و جه‌ختیكرده‌وه‌، "سووریایه‌كمان ده‌وێت بۆ هه‌موو پێكهاته‌كان بێت و مافی هه‌موانی تێدا پارێزراو بێت، ئه‌مڕۆ بارودۆخه‌كه‌ گۆڕاوه‌ و وڵات چووه‌ته‌ قۆناغێكی نوێوه‌ كه‌ نیشانه‌كه‌ی ئاشتی و به‌شدارییه‌ له‌ بنیاتنانه‌وه‌ی سووریای نوێدا".

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