وەزیری دەرەوەی عومان بۆ دانوستان لە تارانە

بەدر ئەلبوسەیدی وەزیری دەرەوەی شانشینی عومان لە باڵەخانەی وەزارەتی دەرەوە لەگەڵ سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران دیدار و وتووێژی کرد.
شایانی باسە وەزیری دەرەوەی شانشینی عومان بە سەرۆکایەتی شاندێکی پلە باڵا سەفەری تاران کرد.
وەزیری دەرەوەی عومان لەگەڵ وەزیری دەرەوەی ئێران دیدار و وتووێژی ئەنجامدا.
بەدر ئەلبوسەیدی وەزیری دەرەوەی شانشینی عومان لە باڵەخانەی وەزارەتی دەرەوە لەگەڵ سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران دیدار و وتووێژی کرد.
شایانی باسە وەزیری دەرەوەی شانشینی عومان بە سەرۆکایەتی شاندێکی پلە باڵا سەفەری تاران کرد.
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