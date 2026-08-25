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وەزیری دەرەوەی عومان بۆ دانوستان لە تارانە

٢٥ ئاب ٢٠٢٦ - ٢٢:٥٠
News ID: 1857155
Source: Mehrnews
وەزیری دەرەوەی عومان بۆ دانوستان لە تارانە

وەزیری دەرەوەی عومان لەگەڵ وەزیری دەرەوەی ئێران دیدار و وتووێژی ئەنجامدا.

بەدر ئەلبوسەیدی وەزیری دەرەوەی شانشینی عومان لە باڵەخانەی وەزارەتی دەرەوە لەگەڵ سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران دیدار و وتووێژی کرد.

شایانی باسە وەزیری دەرەوەی شانشینی عومان بە سەرۆکایەتی شاندێکی پلە باڵا سەفەری تاران کرد.

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