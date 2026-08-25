سەرۆک کۆماری ئێران: هەرگیز تەسلیم نابین

سەرۆک کۆماری ئێران بە ئاماژەدان بەوەی کە دروستکردنی دووبەرەکی و ناتەبایی یەکێکە لە ئامانجەکانی دوژمنان بۆ ئێران، زیادی کرد: شەڕەکان ئەمڕۆ سروشتی خۆیان گۆڕیوە، دوژمنان درکیان بەوە کردووە کە ناتوانن لە ڕێگەی سەربازییەوە تەسلیممان بکەن یان شکست بە نەتەوەی ئێران بدەن، بۆیە چاویان لەسەر دروستکردنی کێشەی کۆمەڵایەتی و ناڕەزایی ئابووری داناوە، بە مەبەستی ڕاکێش کردنی ئێران بۆ ئاژاوە.

جەختیشی کرد: هەموو هەوڵەکانی من و بەرپرسانی حکوومەت بۆ ئەوەیە پاراستنی یەکێتی و یەکگرتوویی بێتەدی.

زیادیشی کرد: دروستکردنی فشاری ئابووری یەکێکە لە ستراتیژییەکانی ئەمریکا و دوژمنان بۆ تەسلیمبوون، بەڵام ئایا دەبێت کڕنۆش بۆ کێشەکان ببەین و تەسلیم بین؟

پزشکیان بە ئاماژەدان بە واژۆکردنی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن و هەماهەنگی نێوان ئەندامانی ئەنجومەنی ئاسایش و سەرۆکی دەوڵەت لەسەر ئەم پرسە جەختی کردەوە: "ئەو بڕیارەی لە ئەنجومەنی ئاسایش درا لەسەر بنەمای حیکمەتی دەستەجەمعی و کارلێکی نێوان سەرۆکی دەسەڵاتەکان و هێزە سەربازییەکان و سێکتەرەکانی دیکە بوو. زۆرینە ڕێککەوتنەکەیان قبوڵ کرد، بە لەبەرچاوگرتنی پرەنسیپەکانی حیکمەت، شەرەف، و ئاسانکاری". هیچ کام لە تاکەکان تەسلیم نەبوون، چونکە هەموویان توانیان شەڕەکە بەڕێوەببەن و لە بەرامبەر هێزی ئەتۆمی سەرسەختی جیهاندا وەستانەوە بۆیە واژۆکردنی ئەو ڕێککەوتنە لەسەر بنەمای ترس نەبووە، بەڵکو لەسەر بنەمای لۆژیک و هۆشیاری بووە.