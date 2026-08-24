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بەڕێوەچوونی چلەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی یەکگرتوویی ئیسلامی بە بەشداریی 40 وڵاتی جیهان لە ئێران

٢٤ ئاب ٢٠٢٦ - ٢٣:١٣
News ID: 1856687
Source: Mehrnews
بەڕێوەچوونی چلەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی یەکگرتوویی ئیسلامی بە بەشداریی 40 وڵاتی جیهان لە ئێران

چلەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی یەکگرتوویی ئیسلامی لە ماوەی هەفتەیەکدا لە تاران، مەشهەد و 3 پارێزگای دیکە بە ئامادەبوونی میوانانی نزیک بە 40 وڵات بەڕێوە دەچێت.

حوجەتولئیسلام شەهریاری ئەمینداری گشتی مەکۆی نزیکبوونەوەی مەزەبە ئیسلامییەکان وتی: زیاتر لە دوو هەزار بانگهێشتنامە بۆ میوانان نێردراوە.

وتیشی: سەرەڕای کێشەی گواستنەوە نزیکەی 80 کەس بەشداری کۆنفرانسەکە دەکەن. ژمارەیەکی سنوردار لە میوانی پارێزگاکانمان هەیە. بۆ یەکەمجار چوار کۆنفرانسی نێودەوڵەتی لە چوار پارێزگای نەتەوەیی گۆلستان، خوراسان ڕەزەوی، ئازەربایجانی ڕۆژهەڵات و کوردستان بەڕێوەدەچێت و میوانانی ناوخۆش لەو چوار پارێزگایە بەشداری دەکەن.

ئەمینداری گشتی کۆڕبەندی جیهانی نزیکیی مەزەبە ئیسلامییەکان ڕایگەیاند: ئەمساڵ ١٠ کەسایەتی ناسراوی میدیای جیهانی بانگهێشتەکەمانیان قبووڵ کردووە، کە ئامادەبوونیان دەتوانێت وتاری لێکنزیکبوونەوەی ئایینەکان لەناو ملیۆنان بینەری جیهاندا بڵاوبکاتەوە. هەروەها باسی لە ئامادەبوونی نزیکەی ٧٠٠ میوانی ناوخۆیی و بیانی کرد کە لە پارێزگاکانی دراوسێ و وڵاتانی جیاوازەوە هاتبوون.

شەهریاری زیادی کرد: ڕێوڕەسمی کردنەوەی ئەم کۆنفرانسە ڕۆژی پێنجشەممە 5ی خەرمانان بە ئامادەبوونی میوانانی ناوخۆ و بیانی و وتارێکی سەرۆک کۆمار بەڕێوە دەچێت. یەکێکی تر لە بەرنامە دیارەکانی ڕۆژی کردنەوەی ڕێوڕەسمەکە پەردە لادان لە ٨ کتێبی نوێیە لە لایەن ناوەندی لێکۆڵینەوە بۆ نزیکیی قوتابخانە ئیسلامییەکان کە ساڵی ڕابردوو کۆکراونەتەوە و چاپکراون.

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