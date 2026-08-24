قالیباف: ئەمریکا دەبێت پابەند بێت بە بەڵێنەکانی

فیڵد مارشال عاسیم مونیر، فەرماندەی سوپای پاکستان، پاش نیوەڕۆی ئەمڕۆ لەگەڵ محەمەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی کۆبووەوە و گفتوگۆی کرد.

لەم کۆبوونەوەیەدا کە لە درێژەی هەوڵەکانی پاکستان بۆ یارمەتیدانی بەهێزکردنی ئاشتی و ئاسایش لە ناوچەکەدا بەڕێوەچوو، قالیباف پێداچوونەوەی بە چەندین حاڵەتی پێشێلکردنی بەڵێنەکانی ئەمریکا لە جێبەجێکردنی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباددا کرد و وتی: پابەندبوونی لایەنەکانی ناو یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن ڕوونە و ئەوە ئەمریکا بوو کە بە پێشێلکردنی بەڵێنەکانی، ڕێگری لە دامەزراندنی سەقامگیری لە ناوچەکەدا کرد و هۆکارێکی دیکەی بۆ بێمتمانەیی لەم وڵاتەدا دروست کرد.

سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێران، وێڕای ڕەتکردنەوەی تەسلیم بوونی کۆماری ئیسلامی لەژێر گوشارەکان، جەختی کرد: ئێمە بەدواداچوون بۆ جێبەجێکردنی مەرجەکانی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن دەکەین و ئەوە ئەمریکایە کە دەبێ پابەند بێت بە بەڵێنەکانی لەسەر بنەمای یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن.

عاسم مونیر هەروەها لەم دیدارەدا ئاماژەی بەوەدا کە بەردەوام دەبێت لە هەوڵەکانی بۆ گەڕاندنەوەی سەقامگیری لە ناوچەکەدا.