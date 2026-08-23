قاڵیباف: وڵاتانی ناوچەکە پەیاممان بۆ دەنێرن بۆ هاوکاری ئابووری و ئەمنی؛ کەس گوێ بە ترامپ نادات

لە کاردانەوە بە هەڕەشەکانی ترامپ لە دژی ئەو وڵاتانەی کە بەردەوامن لە هاوکاری بازرگانی و ئابووری لەگەڵ ئێران، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە پۆستێکی ئینگلیزیدا لە لاپەڕەی تایبەتی خۆی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان نووسیویەتی: چەندین پەیاممان لە وڵاتانی دراوسێوە پێگەیشتووە سەبارەت بە پێکهێنانی ڕێکخستنی نوێی هاوکاریی ئەمنی و ئابووری لە ناوچەکەدا.

وتیشی: ئەمریکا ئاسایشی هەریەک لە هاوپەیمانەکانی بە بێبایەخکردنی ڕەهای بەرژەوەندییەکانیان لە پێناو بەرژەوەندییەکانی ئیسرائیل خستۆتە مەترسیەوە.

جەختیشی لە نەزمێکی ڕەسەن و سەربەخۆ کە بەڕاستی ئاشتی و ئاسایش دەهێنێتە ناوچەکە کردۆتەوە.