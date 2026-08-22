ئەورووپا داوای کرد دانوستانی ئێران و ئەمریکا دەستپێبکاتەوە

بە پشتبەستن بە ئاژانسی ئانادۆڵو، ئانیتا هیپەر، وتەبێژی کۆمیسیۆنی ئەورووپا بۆ کاروباری دەرەوە، دوای ئەوەی هەواڵەکان دەرکەوتن کە ئێران بیر لە هێرشکردنە سەر ئامانجە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ئەوروپا دەکاتەوە لە ئەگەری پەرەسەندنی ململانێکان، داوای لە هەموو لایەنەکان کرد کە دان بە خۆیاندا گرت و هەوڵە دیپلۆماسییەکان دەست پێ بکەنەوە.

وتەبێژی کاروباری دەرەوەی کۆمیسیۆنی ئەورووپا لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانییە ڕۆژانەییەکەی کۆمیسیۆن وەڵامی پرسیارەکانی سەبارەت بە ئێرانی دایەوە.

دوابەدوای ڕاپۆرتێکی ڕۆژنامەی فاینانشیاڵ تایمز کە ئێران بیر لە بژاردە دەکاتەوە بۆ هێرشکردنە سەر ئامانجە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ئەوروپا ئەگەر دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا شەڕەکە پەرەپێبدات، پرسیار لە هیپەر کرا کە ئایا یەکێتی ئەوروپا ئەو هەڕەشەیە بە جددی و باوەڕپێکراو دەزانێت و ئایا هیچ بەڵگەیەکی بینیوە کە ئەگەری هەڕەشەی ئێران لە ناوخۆی ئەوروپادا هەبێت.

هیپەر بە ئاماژەدان بەوەی کە کایا کاڵاس، بەرپرسی سیاسەتی دەرەوە و ئاسایشی یەکێتیی ئەورووپا، پێشتر لە پەیوەندی لەگەڵ لایەنی ئێرانیدا بووە، وتی هیچ زانیارییەکی نوێی نییە بۆ ئەوەی لەو بارەیەوە بیخاتەڕوو.

لە وەڵامی پرسیارێک سەبارەت بە لێدوانەکانی ئەم دواییەی سەرۆکی ئەمریکا سەبارەت بە چڕبوونەوەی سزاکانی سەر ئێران و چاوەڕوانی واشنتۆن لە وڵاتانی دیکە بۆ پشتیوانی لە هەوڵەکانی بەرتەسککردنەوەی چالاکییە ئابوورییەکانی ئێران، هەروەها ڕایگەیاند کە یەکێتیی ئەورووپا گریمانە لەسەر ئەم بابەتە ناکات.

هیپەر وتی: داوا لە هەموو لایەنەکان دەکەین دان بە خۆیاندا بگرن و هەوڵە دیپلۆماسییەکانیان دەستپێبکەنەوە.

وتەبێژی کۆمیسیۆنی یەکێتیی ئەورووپا بۆ پەیوەندییە دەرەکییەکان جەختی لەوە کردەوە کە لە ڕوانگەی یەکێتیی ئەورووپاوە چارەسەری بەردەوام بۆ کێشەکان تەنیا لە ڕێگەی دیپلۆماسییەوە دەکرێت، ئاماژەی بەوەشکرد کە هەوڵەکانی وڵاتانی ناوچەکەش بەرز دەنرخێنێت بۆ نێوەندگیری.