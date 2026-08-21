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سەردار عەبدوڵاهی: وڵامی ئێران بە هەڕەشەی نوێی دوژمن چەقێنەر دەبێت

٢١ ئاب ٢٠٢٦ - ٢٣:١٠
News ID: 1855304
Source: Mehrnews
سەردار عەبدوڵاهی: وڵامی ئێران بە هەڕەشەی نوێی دوژمن چەقێنەر دەبێت

سەرۆکی ئەرکانی گشتیی هێزە چەکدارەکانی ئێران وتی: وڵامی وێرانکەر و چەقێنەرە دەدەینەوە بە هەر حیساباتێکی هەڵە و هەڕەشەیەکی تەقلیدی و نوێ دوژمن.

 سەردار عەبدوڵاهی لە پەیامێکدا بە بۆنەی ٢١ی ئاب ڕۆژی پیشەسازی بەرگرییەوە بۆ وەزیری بەرگری بە وەکالەت هۆشداری دا: هەر حیساباتێکی هەڵە و هەڕەشەیەکی تەقلیدی و نوێ لە لایەن دوژمنانەوە بە وەڵامی شۆڕشگێڕانە و چەقێنەر و پەشیمانی بەرەوڕوو دەبێتەوە.
سەرۆکی ئەرکانی گشتیی هێزە چەکدارەکان ڕایگەیاند کە هەر حیساباتێکی هەڵە و هەڕەشەیەکی تەقلیدی و نوێ لە لایەن دوژمنانەوە بە وەڵامی شۆڕشگێڕانە وڵام دەدینەوە.

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