قاڵیباف سبەینێ دەچێتە عێراق

محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی پەڕلەمانی ئێران، بەرەبەیانی سبەی چوارشەممە 28ی گەلاوێژ، بە سەرۆکایەتی شاندێکی باڵای پەرلەمانی بە ئامانجی تاوتوێکردنی پێشهاتە ناوچەییەکان، پتەوکردنی هاوکاریی ستراتیجی تاران و بەغدا، و لێکۆڵینەوە لە ڕێگاچارە هاوبەشەکان بۆ یارمەتیدانی سەقامگیری و ئاسایش لە ڕۆژئاوای ئاسیا بەرەو عێراق بەڕێدەکەوێت .

دیدار لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق و کەسایەتییە باڵاکانی وڵات و تاوتوێکردنی بەرەوپێشبردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان، ئاسایشی سنوورەکان، بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، پەرەپێدانی هاوکارییە ئابوورییەکان، و جێبەجێکردنی ڕێککەوتنە هاوبەشەکان لە پلانەکانی سەرۆکی پەرلەمان بۆ گەشتەکەی بۆ عێراقن.