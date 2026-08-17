هەر ئێرانییەک سەربازێکی ئەمریکی بکوژێت 30 هەزار دۆلاری پێدەدرێت؛ ژنان 60 هەزار دۆلار وەردەگرن

سەردار ئەمیر حاتەمی، فەرماندەی گشتی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی ئێران ئاماژەی بە قسە بێمانایەکانی ئەم دواییەی سەرۆکی ئەمریکا کرد و جەختی لەوە کردەوە: سەرۆکی تاوانباری ئەمریکا دەڵێت دەمەوێت گەرووی هورمز بە بەشێک لە خاکی ئەمریکا بناسێنم، ئێوە زۆر هەڵەن! دوای بینینی کاردانەوەکان ڕایگەیاند کە گاڵتە دەکات. گاڵتەجاڕی کردن بۆ ئەم لێدوانەش زۆر هەڵەیە. ئەمە ئێرانە و پاسەوانی هەیە قاپوورەی لاقی دەستدرێژیکار دەشکێنین.

سەردار حاتەمی بە ئاماژەدان بەوەی کە ئەمریکییەکان لە دوای جەنگی جیهانی دووەم و کەنداوی فارس توانای زۆریان بۆ خۆیان بنیادنابوو، بەڵام لە شەڕەکانی ئەم دواییەدا، گورزی وێرانکەریان پێگەیشت، وتی: پێویستە هەمووان بزانن کە لە هیچ بارودۆخێکدا بنکە ئەمریکییەکان ناتوانن بگەڕێنەوە دۆخی پێشوویان و ئێران هەرگیز ڕێگە نادات ناوەندەکانیان لە ناوچەکەماندا دامەزرێنن کە ئامانجیان هەڕەشەکردنە لە ئێران بێت.

ئەمریکییەکان بۆ ئەوەی ناوچەکە بەجێبهێڵن دەرکردنیان جێبەجێ کراوە و چیتر ڕێگەیان پێنادرێت بچنە ناو کەنداوی فارس و دەریای عومان و گەرووی هورمزەوە ئێمە لەسەر ئەم ڕێگایە سەرکەوتنمان بەدەستهێناوە و سەرکەوتنەکەمان چەسپاندووە.

دەستمان کراوەیە بۆ گەیشتن بە دەستدرێژکاران

ئەو ئەندامەی ئەنجومەنی بەرگری لە درێژەی قسەکانیدا پەیامی هێرشەکانی ئەم دواییەی ئێران بۆ سەر ئوردنی وەبیر هێنایەوە و زیادی کرد: هێرشەکانی ئەم دواییەی ئێران بە مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بۆ سەر بنکەکانی دوژمن بەتایبەت لە ئوردن، پەیامی ڕوونیشیان هەبوو؛ یەکەم: دەستمان کراوەیە بۆ گەیشتن بە دەستدرێژکاران و بە داهێنانەکانمان، هێندەی تر کراوە دەبێت. دووەم: ئێرانی ئیسلامی، بە کەڵک وەرگرتن لە توانا تەکنیکی و تاکتیکییەکانی، توانای بەدەر لە هەر سیستەمێکی بەرگری هەیە. دوژمنان دەبێ بزانن ئەگەر جارێکی تر گەمژەیی بکەنەوە، مشتە بەهێزەکانی ئێران لەسەر سەر و دەموچاویان دەنیشنەوە.

هەرکەسێک دەستدرێژکارێکی ئەمریکی بکوژێت، دیارییەک بەرامبەر بە ٣٠ هەزار دۆلار یان ٥ ملیار تمەن وەردەگرێت.

فەرماندەی گشتی ئەرتەش ئامادەکردنی پلانێکی نوێی لە ئەرتەش بۆ سزادانی دەستدرێژکارانی ئەمریکی ڕاگەیاند و ڕایگەیاند: بە لەبەرچاوگرتنی قەبارەی زۆری داواکارییەکان بۆ بەشداریکردن لە جیهادی دارایی، پلانێک ئامادەکرا کە بەپێی ئەو پلانە، هەرکەسێک دەستدرێژکارێکی ئەمریکی بکوژێت یان بگرێت و ڕادەستی بکاتەوە، دیارییەک وەردەگرێت کە هاوتایە لەگەڵ ٣٠ هەزار دۆلار یان ٥ ملیار تۆمان، بە پاڵپشتی کەسانی خۆشەویست بەشداریکردن لە جیهادی دارایی و لە ژێر گەرەنتی خۆیدا. هەروەها ژنانی ئێرانی بە پەرۆش کە لەم چالاکییەدا سەرکەوتوو دەبن، دوو هێندە پاداشتەکە وەردەگرن.

لە کۆتاییدا ڕایگەیاند کە ئەمریکییەکان دەبێ بزانن کە ئەمە ئێرانە و ئەگەر هەڵەیەک بکەن، ئەوا دەبنە وانەیەک بۆ ئەوانی دیکە بە درێژایی مێژوو.

وتیشی: چەکی هەر کەسێک سەرکەوتوو بێت لە کوشتنی دەستدرێژکارێکی ئەمریکی بە دوو هێندەی نرخەکەی دەکڕدرێت و چەکێکی نوێ وەردەگرێت، هەروەها چەکی تاکەکەش لە مۆزەخانەیەکی پلان بۆ داڕێژراودا هەڵدەگیرێت.