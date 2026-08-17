ئەمریکا بە نێچیرڤان بارزانی وتبوو میوانداری دانوستانە نهێنییەکانی تاران واشنتۆن بێت

ئاکسیۆس پاگەندەی کردووە کە لە ناوەڕاستی مانگی گوڵان دا دانوستانکارانی ئەمریکی کە هەوڵی ڕێککەوتنیان لەگەڵ ئێران دا بۆ کۆتایی هێنان بە ململانێکان (تاران – واشنتۆن) کەسێکیان هەڵبژارد بۆ دامەزراندنی کەناڵێکی پەیوەندی نافەرمی. ئەو “نێچیرڤان بارزانی” بوو، سەرۆکی هەرێمی کوردستان!

ئاکسیۆس پاگەندەی کردووە: بەگوێرەی دوو سەرچاوەی ئاگادار لە وردەکارییەکانی پەیوەندییەکە، گابارد (بەڕێوەبەری خانەنشینکراوی دەزگای هەواڵگریی نیشتمانیی ئەمریکا) بە بارزانیی ڕاگەیاندووە، کۆشکی سپی پێیوابووە دەتوانێت هاوکار بێت لە دامەزراندنی پەیوەندییەکان.

برێت مەکگۆرک کە وەک ڕاوێژکاری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (ڕۆژئاوای ئاسیا) بۆ چوار سەرۆکی ئەمریکا کاری کردووە، لە چاوپێکەوتنێکدا وتی: نێچیرڤان بارزانی پراگماتیک و چارەسەرکەری کێشەکانە. لە سەرانسەری ناوچەکەدا ڕێزی لێدەگیرێت و هەموو کەسێک دەناسێت لە هەردوو شاری تاران و واشنتۆن. ئەو کەسەیە کە لە کاتی پێویستیدا بانگی دەکەن.

ئەو سەرچاوەیە زیادی کرد: گابارد دڵنیایی بە بارزانی داوە کە بە ڕەزامەندی سەرۆک ترامپ و جێگری سەرۆک جەی دی ڤانس ئەو پەیوەندییەی کردووە. بارزانی بە داواکارییەکەی گابارد ڕازی بوو. ئەمریکا دەیویست بارزانی میوانداری دانوستانە نهێنییەکانی نێوان دانوستانکارە باڵاکانی ئەمریکا و ئێران بکات لە هەولێر. ئەو سەرچاوەیە ئاماژەی بەوەشکرد، بارزانی جارێکی دیکە لەگەڵ ئێرانییەکان قسەی کردووە و پەیامەکەی گەیاندووە.

ئێرانییەکان ئەو پێشنیارەیان ڕەت نەکردەوە، بەڵام نیگەرانی ئاسایشی خۆیان بوون. ئەوان پێیان وابوو کە مۆساد ژمارەیەکی زۆر لە بریکار و سەرچاوەی لە کوردستانی عێراقدا هەیە و نیگەران بوون لەوەی ئیسرائیلییەکان (زایۆنیستەکان) هەوڵی تیرۆرکردنیان بدەن لە هەولێر یان لە ڕێگادا بۆ ئەوێ. کۆبوونەوەی هەولێر هەرگیز ڕووی نەدا.