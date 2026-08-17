سەربەخۆیی کورد لە سووریا کۆتایی هات؛ هەڵوەشانەوەی هەسەدە و یەپەگە ڕادەگەیێندرێت

مەحموود بەرخۆدان، بەرپرسی هێزەكانی سووریای دیموكرات (هەسەدە) لە كۆبانی ڕایگەیاند، "لە چەند ڕۆژی داهاتودا هەڵوەشاندنەوەی یەپەگە و هەسەدە ڕادەگەیەنین و پێکهاتەی بەڕێوەبەریی خۆسەر نامێنێت". دەشڵێت: "تاكو ئێستا ۱۰ هەزار شەڕڤانمان تێکەڵی سوپای سووریا بوون، ڕەنگە ئەم ژمارەیە بگاتە ۱۲ هەزار. ئەو دەنگۆیانەی دەگوترا سوپایەکی ۷۰ بۆ ۱۰۰ هەزار کەسیمان هەیە، ڕاست نەبوون".

مەحموود بەرخۆدان، لە دیدارێكی ڕۆژنامەوانیدا لەگەڵ ڕۆژنامەی "Turkiye Gazetesi" ڕایگەیاند: کێشەکانی تەڤل بوون لەگەڵ سوپا و حکوومەتی سووریا بە ڕێژەی ۹۹ لە سەد چارەسەر کراون.

وتیشی: "لە چەند ڕۆژی داهاتودا هەڵوەشاندنەوەی یەپەگە-هەسەدە ڕادەگەیەنین. بەڕێوەبەریی خۆسەریش نامێنێت. لە چوارچێوەی یەک سوپا، یەک دەوڵەت، یەک ئاڵا و نیشتمانێکی هاوبەشدا سووریای نوێ بنیاد دەنێینەوە.

ئاماژەی بەوەشكرد، ئەو خاڵەی لە سووریا پێی گەیشتوون، ناتوانرێت جیا بکرێتەوە لەو پڕۆسەیەی لە تورکیا بەڕێوە دەچێت و وتی: "سەرۆک کۆمار ئەردۆغان و باخچەلی سەرۆکی مەهەپە، هەنگاوێکی مێژویی و ژیرانەیان ناوە کە دەبێتە هۆی ڕاگرتنی خوێنڕشتن و گۆڕانکاریی گەورە لە ناوچەکەدا، چونکە بێ لەبەرچاوگرتنی مافی کوردەکان هیچ چارەسەرێکی دیکە بۆ کۆتاییهێنان بەم کێشە نەبوو".

بە وتەی مەحموود بەرخۆدان، تەڤلبوون بە سوپای سووریا لە ڕوی تیئۆرییەوە کۆتایی هاتوە و تەنها هەندێک وردەکاری وەک دۆسیەی (یەپەژە) و شەڕڤانانی خەڵکی تورکیا ماون کە ئەوانیش چارەسەر دەبن.

بەرخودان دەڵێت :"چەکەکانمان دانەناوە؛ ئێستا وەک بەشێکی ڕەسەنی سووریا لەژێر یەک ئاڵا و بۆ یەک ئامانج بەردەوام دەبین. ئەرکی دیمەشقە دەستوورێکی نوێ بنووسێتەوە کە مافی هەموان (کورد، تورکمان، عەرەب، ئاشوری، ئێزدی، ئەرمەنی، دروز و عەلەوی) بپارێزێت و بە تەواوی کۆتایی بە عەقڵییەتی بەعس بهێنێت.