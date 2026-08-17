کاردانەوەی وتەبێژی سپای پاسداران بە پاگەندەی دانوستانی نهێنی ترەمپ لەگەڵ سپا

سەردار موحێبی، وتەبێژی سپای پاسداران، لە کاردانەوە بە پاگەندەی ئەم دواییەی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک کۆماری ئەمریکا کە واشنتۆن لە ڕێگەی کەناڵێکی پشت پەردە سەبارەت بە پرسەکانی شەڕ لەگەڵ بەرپرسانی سپای پاسداران وتووێژ دەکات، ڕایگەیاند: “هیچ گفتوگۆیەکی بەردەوام لە نێوان بەرپرسانی سپای پاسداران و ئەمریکییەکان نییە”.

ئاماژەی بەوەشکردووە، “پاگەندەی ترەمپ درۆیە و تەنها خەیاڵێکە کە بەهۆی وەهم و مۆتەکەکانەوە هاتۆتە سەری کە لە ئەنجامی شکست و بێهیوایی لە شەڕەکەدایە”.

وتەبێژی سپای پاسداران بە ئاماژەدان بەوەی کە “سپای پاسداران زمانی دەسەڵاتی نەتەوەی ئێران و کۆماری ئیسلامییە” ڕوونی کردەوە: سپای پاسداران لە مەیدانەکاندا لە بیروڕای خۆی دەدوێت و وتووێژە دیپلۆماسییەکان لە ئەستۆی بەشەکانی دیکەی کۆماری ئیسلامیدایە.

موحێبی لە درێژەی قسەکانیدا وتی: بە پشتبەستن بەو زانیاریانەی کە لەبەردەستماندایە و بە لەبەرچاوگرتنی جەختی بەرپرسانی وەزارەتی دەرەوە، لە ئێستادا هیچ گفتوگۆیەک لەگەڵ ئەمریکییەکان بوونی نییە، تەنانەت لە بواری دیپلۆماسیشدا، چونکە ئەزموونی تاڵ و تاریکی شکاندنی بەڵێنەکان، دووبارە پێشێلکردنی بەڵێنەکان و پێشێلکردنی بەڵێنەکانی ئەمریکا هەیە”.

جەختیشی لەوە کردەوە کە “فانتازیا دەروونییەکانی ترەمپ لە بوارەکەدا یارمەتی نادات”.

وتی: ترەمپ هەوڵدەدات بەم جۆرە لێدوانانە بەشێوەیەکی کاتی نرخی نەوت و وزە لە جیهاندا کۆنترۆڵ بکات.

وتەبێژی سپای پاسداران لە کۆتاییدا وتی: ئەمریکییەکان تەنیا یەک ڕێگای ڕاستەقینەی بۆ پێشەوەیان هەیە، ئەویش قبووڵکردنی شکست و جێبەجێکردنی ئەو مەرجانەیە کە ئێران داینایە؛ بۆیە هەرچی زووتر شکستەکەیان قبووڵ بکەن و لەسەر بنەمای ئەو شکستە بڕیار بدەن، زیاتر وڵاتەکەیان لە خەسارێکی گەورەتر و گەورەتر ڕزگار دەکەن.