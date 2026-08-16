3800 چەکداری پەکەکە چییان بەسەر دێت؟

بەپێی قۆناغی دادوەری بە سێ گرووپ پێداچوونەوە بە دۆسیەی ئەو کەسانە دەکرێت کە چەکداری پەکەکەن، هەروەها پرۆسەیەکی جیا بۆ ئەو ئەندامە داواکراوانە پلانی بۆ دانراوە.

دوابەدوای پەسەندکردنی یاسای “پتەوکردنی هاودەنگیی نیشتمانی و یەکگرتنی کۆمەڵایەتی”، شێوازی دۆسیەی دادوەری نزیکەی سێ هەزار و ٨٠٠ ئەندامی پارتی دیمۆکرات، کە دەوترێت لە ١٨ ئۆردوگادا ئامادەن، لەبەرچاو دەگیرێت.

بەپێی ڕاپۆرتێکی ئۆزگور جەپێ، پەیامنێری ڕۆژنامەی “نافس”، بەمەبەستی ڕێگریکردن لە قەرەباڵغی دۆسیەکان لە سیستمی دادوەریدا، ڕێوشوێنەکان بە سێ گرووپ بەپێی دۆخی هەر دۆسیەیەک بەڕێوەدەچن.

پێداچوونەوە بە سزای کۆتایی لە دادگاکانی لەسێدارەدان

گرووپی یەکەم دۆسیەی ئەو کەسانە دەگرێتەوە کە سزاکانیان یەکلایی بووەتەوە و دیاری کراوە کە بەشداری هێرشی چەکدارییان نەکردووە.

بڕیارە دۆسیەی ئەو کەسانە لە دادگاکانی لەسێدارەدان دوابەدوای پەسەندکردنی یاسای چوارچێوە، وردەکاریی پڕۆسەی دادوەری پێشبینیکراو بۆ نزیکەی 3800 ئەندامی پارتی کرێکاران کە لە 18 کەمپدا جێگیر بوون، پێداچوونەوەیان بۆ بکرێت و سزاکانیان لەگەڵ بڕگەکانی یاسای چوارچێوەدا دەگونجێندرێت. دوای ئەم پرۆسەیە ڕێوشوێنی ئازادکردنیان دەگیرێتەبەر.

مامەڵەکردن لەگەڵ کەیسەکانی دەستگیرکراوانی ژێر دادگاییکردن

گرووپی دووەمیش ئەو زیندانییانە لەخۆدەگرن کە تا ئێستا دادگاییکردنیان بەردەوامە. دۆسیەی ئەو کەسانە لە دادگاکانی باڵای تاوانەکانی پلە یەکدا پشکنینیان بۆ دەکرێت و بەپێی بڕگەکانی یاسا نوێیەکە بڕیاریان لەسەر دەدرێت.

گرووپی سێیەم دۆسیەی ئەو کەسانە دەگرێتەوە کە سزاکانیان لە ژێر تانەدان یان لە دادگای باڵادایە. ئەم کەیسانە دەبێت لەلایەن دەسەڵاتی دادوەری پەیوەندیدارەوە بەپێی یاسای چوارچێوە هەڵسەنگاندنیان بۆ بکرێتەوە.

ڕێکاری جیا بۆ ئەندامانی داواکراو

ڕێکارێکی جیاواز بۆ ئەو ئەندامانەی پەکەکە پێشبینی دەکرێت کە فەرمانی دەستگیرکردنیان هەیە و لە پێکهاتەی شاخن یان لە ڕێکخراوە ئەوروپییەکانی ئەم ڕێکخراوەدا ئامادەن.

بەگوێرەی پلانەکە، دوای ئەوەی ئەو کەسانە خۆیان ڕادەست دەکەن، لێدوانەکانیان تۆمار دەکرێت و لە هەمان ڕۆژدا تۆمەتی تۆمەتبارکردن دادەڕێژرێت. دواتر دۆسیەکە دەخرێتە بەردەم دادگای باڵای تاوانەکانی تایبەت بە تاوانەکانی تیرۆر.

پێشبینی دەکرێت دادگا بڕیار لەسەر ئازادکردنیان بدات بە پشتبەستن بە یاسای چوارچێوە دوای هەڵوەشاندنەوەی فەرمانی دەستگیرکردنیان بکرێت.

هەروەها ڕاپۆرتەکە بانگەشەی ئەوە دەکات کە ژمارەیەکی زۆر چەک و تەقەمەنی لە 35 تونێلی ژێرزەمینی لە باکووری عێراق دۆزراوەتەوە؛ بەڵام هیچ وردەکارییەکی زیاتر سەبارەت بەو شوێنە، کات، یان ئەو لایەنەی کە ئامێرەکەی دۆزیوەتەوە، نەخراوەتەڕوو.