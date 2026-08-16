چلەی ماتەمینی ڕێبەری شەهیدی ئێران بەڕێوەدەچێت

نووسینگەی ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی ئێران بە بۆنەی چلەمین ڕۆژی بەڕێکران و ئەسپاردەکردنی ڕێبەری شەهیدی ئێران ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە و بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی یادی ڕێبەری شەهیدی ئێران لە تاران، قوم و مەشهەدی ڕاگەیاند.
چلەی ڕێبەری شەهید سێشەممە 27ی گەلاوێژ، لە کاتژمێر ٥:٠٠ی پاش نیوەڕۆ تا ٧:٠٠ی ئێوارە، لە ژووری موسەلای ئیمام خومەینی تاران بەڕێوەچوو.
چوارشەممە 28ی گەلاوێژ، دوای نوێژی مەغریب و عیشا، لە مەزارگەی حەزرەتی فاتیمە مەعسومە (د.خ) لە قوم.
پێنجشەممە 29ی گەلاوێژ لە مەشهەد، هاوکات لەگەڵ شەوی شەهیدبوونی ئیمام حەسەن عەسکەری (ع)، دوای نوێژی مەغریب و عیشا، لە مەزاری پیرۆزی ڕەزەوی.
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