چاوەڕوانی کەشتیەکانی دەیان وڵات بۆ ئەوەی ئێران ئیزنیان بدات بەگەرووی هورموزدا بڕۆن

پەیامنێری تۆڕی ئەلمەیادین ڕاپۆرتی دا کە دەیان کەشتی و تانکەر لە قووڵایی گەرووی هورمز جێگیر کراون و چاوەڕێی وەرگرتنی مۆڵەتن لە هێزی دەریایی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی بۆ تێپەڕین.

ناوبراو ڕایگەیاند: بە پشتبەستن بە دانوستانە بەردەوامەکانی نێوان ئێران و عومان، ڕێگای باشوور هەڵدەوەشێتەوە. هەموو تانکەرەکان دەبێت هەماهەنگی لەگەڵ هێزی دەریایی کۆماری ئیسلامی ئێران بکەن.

زۆربەی کەشتیەکان لە کاتی تێپەڕین بە گەرووی هورمزدا ڕێگای ئێرانیان بەکارهێناوە.

ناوەندی ئۆپەراسیۆنە دەریاییەکانی بەریتانیا لەم دواییانەدا لە ڕاپۆرتێکدا ڕایگەیاند، لە ماوەی حەوت ڕۆژدا تەنها ١٥١ کەشتی بە گەرووی هورمزدا تێپەڕیون، یان چوونە ژوورەوە یان ڕۆیشتن.

به پێی ئەم ڕاپۆرته ، له سەرەتای شەڕی ئەمریکا له دژی ئێران له ٢٨ی شوباتەوه تا ئێستا ٥٦ ڕاپۆرتی زیانەکانی کەشتییەکان له گەرووی هورمز و ئاوه کانی ئەو ناوچەیه تۆمار کراون. بێگومان ئەم ژمارەیە ئەو دوو هێرشەی ئەم دواییە ناگرێتەوە.

کۆریدۆری باشووری گەرووی هورمز لە کەناراوەکانی عومان کە ئەمریکا وەک ڕێڕەوێکی کاتی بەدیل بەناو گەرووەکەدا دەستنیشانی کردووە، تا ئێستاش وەک مەترسیدارترین ناوچەی ترانزێت دەمێنێتەوە، لە کۆی ١٨ هێرشی مووشەکی کە ناوەندەکە لە ٦ی تەمموزەوە ڕاپۆرتی کردووە، ١٦ هێرشی مووشەکیی لە لایەن ناوەندەکەوە ڕاپۆرت کراوە.

خاڵی گرنگ سەبارەت بە ڕێکخستنەکانی گەرووی هورمز ئەوەیە کە بە ڕاستی بە ئیدیعای بەرپرسانی ئێران، هیچ کەشتییەکی ئاڵای ئەمریکا تۆمار نەکراوە کە لە گەرووی هورمزدا تێپەڕێت. باوترین جۆری ترانزێتی کەشتییەکان کەشتییە نەوتهەڵگرەکان بوون، کە بە شێوەیەکی گشتی بەرهەمی نەوتی پاڵاوتەیان هەڵدەگرت.