ڕێککەوتنی مەکە؛ لە ڕێگری کردنەوە تا هاوپەیمانییەکی لەرزۆک

بەشی نێودەوڵەتی: ڕێککەوتنی بەرگریی هاوبەشی مەککە لە نێوان سعودیە، تورکیا و پاکستاندا دەتوانێت نیشانەیەک بێت بۆ پێکهێنانی ڕێکخستنێکی نوێی ئەمنی لە ناوچەکەدا؛ ڕێککەوتنێک کە بەپێی ئەو ڕێکەوتنە هێرشکردنە سەر هەریەکێک لە ئەندامەکان بە هێرشکردنە سەر هەمووان دادەنرێت.بەڵام لە دەرەوەی بەهای ڕەمزی و سیاسی ئەم ڕێککەوتنە، پرسیاری گرنگ هەیە سەبارەت بە کاریگەری و یەکگرتوویی و جێبەجێکردنی ئەم ڕێککەوتنە.

تێکەڵاوی جیاوازی بەرژەوەندییەکانی سێ وڵاتەکە، ناڕوونی لە بازنەی پابەندبوونەکانیان بۆ بەرگری و مەترسییەکانی ئەم میکانیزمە کە ببێتە هاوتەریبییەکی ناوچەیی، گرنگترین کێشەکانی بەردەمن کە دەتوانن کاریگەرییان لەسەر داهاتووەکەی هەبێت.

تەحەدای یەکەم: جیاوازی لە جۆری هەڕەشە ئەمنییەکان

گەورەترین کێشەی ڕێککەوتنی مەککە ئەوەیە کە هەڕەشە ئەمنییەکانی ئەو سێ ئەندامە وەک یەک نین. سعودیە بەشێکی بەرچاو لە نیگەرانییە ئەمنییەکانی خۆی وەک ئێران و ئەنساروڵای یەمەن و گروپە چەکدارەکانی نزیک لە تاران دەبینێت، لە کاتێکدا پاکستان بە پلەی یەکەم لەگەڵ پرسی هیندستان و ئاسایشی سنوورەکانی ڕۆژهەڵاتی وڵاتەکەی و ململانێکانی پەیوەست بە کشمیر بەرەوڕووە.

هەروەها تورکیا یەکمایەتی ئەمنی جیاوازی هەیە و بەشێکی بەرچاو لە دەسەڵاتی سەربازی و سیاسی خۆی بۆ پێشهاتەکانی سووریا، عێراق، ڕۆژهەڵاتی دەریای ناوەڕاست و پرسەکانی ئاسایشی سنوورەکان تەرخان دەکات.

بۆیە ڕوون نییە کە تا چەند پابەندبوونی “هێرشکردنە سەر یەک، هێرشکردنە سەر هەموو” لە بەرامبەر هەموو ئەم قەیرانانەدا کردەیی دەبێت.

ئەم جیاوازییە لە هەڕەشەکاندا دەتوانێت ببێتە کێشە کاتێک ئەندامێک تێوەگلاوە لە ململانێیەکدا کە لە ڕوانگەی دوو ئەندامەکەی ترەوە پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە ئاسایشی نەتەوەیی ئەوانەوە نییە. لەم جۆرە هەلومەرجەدا ڕەنگە پابەندبوونی سیاسی لەسەر کاغەز لە حیساباتی ڕاستەقینەی حکومەتەکان جیا بێتەوە و وەڵامی بەکۆمەڵ ڕەنگە ببێتە وەڵامێکی سنووردار، ڕەمزی یان تەنانەت تەنیا سیاسی.

ناڕوونی لە چەمکی “بەرگری بەکۆمەڵ”دا

تەحەدای دووەم پەیوەندی بە گرنگترین بەشەکانی ڕێککەوتنەکەوە هەیە: کەی هێرشێک دەچێتە ژێر بەرگری بەکۆمەڵەوە؟ لە ناوچەی ئەمڕۆدا هەڕەشەکان تەنیا لە ڕێگەی هێرشی ڕاستەوخۆی سوپای وڵاتێکەوە بۆ سەر وڵاتێکی دیکە ڕوونادەن.

هێرشی گرووپە چەکدارەکان، ئۆپەراسیۆنی مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان، هێرشی ئەلیکترۆنی و کردەی ناڕاستەوخۆ بەشێکی گرنگی ململانێکانی ناوچەکە پێکدەهێنن.

ئەگەر ڕێککەوتنەکە تەنها هێرشی ڕاستەوخۆی دەوڵەتێک بە پابەندبوونێکی بەرگری بزانێت، بەشێکی بەرچاو لە هەڕەشە ڕاستەقینەکان بۆ سەر ناوچەکە لە دەرەوەی چوارچێوەکەی دەمێنێتەوە. بەڵام ئەگەر هەر هێرشێکی گروپێکی چەکداریش بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی بە مانای چالاککردنی بەرگرییەکی هاوبەش بێت، ئەوا ڕەنگە ئەندامانی ڕێککەوتنەکە بەبێ مەبەست لە زنجیرەیەک ململانێی ناوچەییدا تێوەگلن کە مەرج نییە لەگەڵ بەرژەوەندی هەموویاندا بگونجێت. بۆیە نەبوونی پێناسەیەکی ڕوون بۆ مەرجەکانی کاراکردنی پابەندبوونی بەرگری دەتوانێت یەکێک لە گەورەترین خاڵە لاوازەکانی ڕێککەوتنەکە بێت.

کەلێنی نێوان پابەندبوونی سیاسی و توانای جێبەجێکردنی سەربازی

پەیمانی بەرگری کاتێک ڕێگری دەکات کە لایەنی بەرامبەر پێی وایە ئەندامەکانی ئامادەن بەڵێنەکانیان لە هەلومەرجێکی ڕاستەقینەدا جێبەجێ بکەن. بەڵام بۆشاییەکی دوورودرێژ لە نێوان واژۆکردنی ڕێککەوتنەکە و دروستکردنی پێکهاتەیەکی بەرگری ڕاستەقینەدا هەیە. ڕێگریکردنی بەردەوام پێویستی بە میکانیزمی تایبەت هەیە بۆ ئاڵوگۆڕی زانیاری، هەماهەنگی ئۆپەراسیۆن، فەرماندەیی، پلاندانانی هاوبەش و بڕیاردان لە دۆخی قەیراناویدا.

لە نەبوونی ئەم جۆرە میکانیزمانەدا، ڕەنگە ڕێککەوتنی مەککە زیاتر ببێتە پابەندبوونێکی سیاسی نەک هاوپەیمانییەکی سەربازی ڕاستەقینە. بوونی سوپای بەهێز بە تەنیا بە مانای توانای شەڕی هاوبەش نییە. جیاوازی ئامێرەکان، دوکتورینی سەربازی، پێکهاتەی فەرماندەیی و یەکمایەتیە ستراتیژیەکان دەتوانێت هەماهەنگی نێوان سێ وڵاتەکە قورس بکات.

تەحەدای پەیوەندی لەگەڵ ئەمریکا: سەربەخۆیی یان هەمەچەشنی؟

یەکێک لە ئامانجە نەگوتراو و گرنگەکانی ئەم جۆرە ڕێکخستنانە کەمکردنەوەی بەستراوەیی وڵاتانی ناوچەکەیە بە چەتری ئەمنی ئەمریکا؛ بەڵام لێرەدا دژایەتییەکی بنەڕەتی سەرهەڵدەدات. تورکیا ئەندامی ناتۆیە، پاکستان مێژوویەکی دوور و درێژی هاوکاری سەربازیی لەگەڵ ئەمریکا هەیە، سعودیە بەردەوامە لە پشتبەستن بە کەرەستەی ئەمریکی و مەشق و هاوکاریی بەرگری ئەمریکا. بۆیە هێشتا ناتوانرێت ڕێککەوتنی مەککە وەک نیشانەیەک بۆ دەرچوونی ناوچەکە لە سیستەمی ئەمنی بە سەرۆکایەتی ئەمریکا سەیر بکرێت.

لە ڕاستیدا ئەم ڕێککەوتنە لە باشترین حاڵەتدا دەتوانێت سەرچاوە ئەمنییەکانی وڵاتانی ئەندام بەرفراوان بکات.

بەڵام ئەگەر ئەم پێکهاتە بێ کەمبوونەوەی ڕاستەقینەی وابەستەیی سەربازی و سیاسی بە ڕۆژئاوا کار بکات، ئەوا سەربەخۆیی ئەمنیی سنووردار دەبێت. بە واتایەکی تر پرسیاری بنەڕەتی ئەوەیە کە ئایا وڵاتانی ئەندام بەڕاستی پێکهاتەی ئەمنی سەربەخۆ بنیات دەنێن یان تەنیا چینێکی نوێ لە پاڵ میکانیزمی ئەمنی ئەمریکادا دروست دەکەن.

تەحەدایەکی گرنگتر: ئایا ئەم ڕێککەوتنە توانای بەڕێوەبردنی قەیرانەکانی هەیە؟

ڕێککەوتنەکانی بەرگری بەزۆری لە کاتی ئارامیی ئاساندا واژۆ دەکرێن؛ تاقیکردنەوەی ڕاستەقینەی ئەوان کاتێک دێت کە یەکێک لە ئەندامە کانی لە شەڕێکدا بگلێت. ئەگەر لە داهاتوودا سعودیە ڕووبەڕووی هێرشێکی گەورە بێتەوە، ئایا تورکیا و پاکستان ئامادە دەبن هێزەکانیان پابەند بکەن؟ ئەگەر تورکیا لە سنوورەکانیدا تووشی قەیرانێک بێت، ئایا سعودیە و پاکستان ئامادە دەبن ڕاستەوخۆ دەستوەردان بکەن؟ وە ئەگەر پاکستان ڕووبەڕووی قەیرانێکی گەورە بێتەوە لەگەڵ هیندستان، ئایا دوو ئەندامەکەی تر ئامادە دەبن تێچووی زۆر قبووڵ بکەن بۆ جێبەجێکردنی ئەرکەکانی ڕێککەوتنەکە؟

هێشتا وەڵامی ئەم پرسیارانە ڕوون نییە و ئەم ناڕوونییە دەتوانێت گرنگترین تاقیکردنەوەی ڕێکەوتنی مەککە بێت. ئەگەر ئەندامان لە قەیرانێکی ڕاستەقینەدا کاردانەوەی جیاوازیان هەبێت، کاریگەریی ڕێگریکردن لە ڕێککەوتنەکە زۆر کەم دەبێتەوە، چونکە پەیمانی بەرگری تەنها کاتێک ڕێگریکەر دەبێت کە هێرشبەرەکە دڵنیا بێت، یان لانیکەم بە ئەگەرێکی زۆرەوە بزانێت، بەکۆمەڵ وڵامی دەدرێتەوە.

ئەنجام

ڕێککەوتنی مەککە دەتوانێ سەرەتای گۆڕانکارییەکی گەورە بێت لە ئاسایشی ناوچەکەدا، بەڵام تا ئێستا توانایی بۆ بوون بە هاوپەیمانییەکی کاریگەر نەسەلمێنراوە. گەورەترین تەحەدای نەبوونی هێزی سەربازی نییە، بەڵکوو جیاوازی لە بەرژەوەندی و هەڕەشە و حیساباتی ستراتیژی ئەندامەکانیدایە. ناڕوونی لە پێناسەی "هێرش"، نەبوونی وردەکاری ڕوون سەبارەت بە میکانیزمی بەرگری هاوبەش، پشتبەستنی هێشتا بە ئەمریکا و مەترسییەکانی ڕێکەوتنەکە کە دەکرێت ببێتە هاوتەریبی ئایینی، هەموو ئەو هۆکارانەن کە دەتوانن کاریگەرییەکەی سنووردار بکەن.

لەم ڕوانگەیەوە پێویستە ڕێککەوتنی مەککە وەک سەرەتای تاقیکردنەوەیەکی سەخت سەیر بکرێت نەک کۆتایی سەردەمێک و سەرەتای نەزمێکی نوێی ئەمنی.

ئەگەر هەر سێ وڵات بتوانن پابەندبوونە سیاسییەکانیان بگۆڕن بۆ میکانیزمی ڕاستەقینە بۆ بەرگری و هەماهەنگی سەربازی و بڕیاردانی هاوبەش، ئەوا ڕێککەوتنەکە دەتوانێت ببێتە پێکهاتەیەکی گرنگی ناوچەیی.

ئەگەرنا مەترسی ئەوە هەیە کە ڕێککەوتنی مەککە ببێتە پەیمانێکی سیاسی کە لە توانای ئۆپەراسیۆنی بەرچاوتر بێت؛ یەکێک کە لەبری کەمکردنەوەی نائەمنی، دەبێتە بەشێک لە کێبڕکێیەکی نوێی دەسەڵات لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست.