نێچیرڤان بارزانی بابەتێکی گرینگ سەبارەت بە ئێران و عێراق ئاشکرا دەکات

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی شەرقییە، ڕایگەیاند: بەرپرسانی ئێران ئامادەیی خۆیان دەربڕی بۆ هاوکاریکردنی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە هێنانی چەک بۆ ژێر کۆنترۆڵی حکومەتدا.

نێچیرڤان ئیدریس بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە چاوپێکەوتنێکی تایبەت لەگەڵ کەناڵی ئەلشەرقییە، کە ئەمشەو چوارشەممە 12ی ئابی 2026، نووسراوی تەواوی لەم تەلەفزیۆنە عەرەبییە پەخش کرا، سەبارەت بە دیداری ئەم دواییەی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران لە تاران وتی: لە سەردانەکەی ئەم دواییەی من بۆ تاران، بەرپرسانی ئێرانی ئامادەیی خۆیان دەربڕی و ئامادەیی بۆ هاوکاریکردنی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە “ناوەندکردنی چەکەکان لەژێر کۆنترۆڵی حکومەتدا”.

جەختی لەوە کردەوە کە “چەک دەبێت بە تایبەتی لە دەستی حکومەتدا بێت و پابەند بێت بە فەرمانی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان، سەرۆکوەزیرانی عێراق”.

بارزانی لە درێژەی قسەکانیدا وتی: کێشە کاتێک سەرهەڵدەدات کە یەکڕیز نەبین و لەگەڵ یەکتر ڕێک نەکەوین؛ لە کاتێکدا لە واقیعدا ئێمە لە عێراق، چ لە بەغدا و بەسرە یان لە زاخۆ و دهۆک، هەموومان لە یەک بەلەمداین.

لە بەشێکی دیکەی ئەم چاوپێکەوتنە تایبەتەدا سەبارەت بە سەفەرەکەی بۆ ئێران، بەرپرسی هەرێمی کوردستان وتی: لەسەر داوای سەرۆکوەزیرانی عێراق ئەم بابەتەمان بۆ بەرپرسانی ئێران لە تاران وروژاند، بەرپرسانی ئێران لەم سەفەرەدا ئاگاداریان کردمەوە کە ئامادەن هاوکاری سەرۆکوەزیرانی عێراق بکەن لە بواری قۆرخکاری چەک لە دەستی حکومەتی عێراق.

لە بەشێکی دیکەی ئەم چاوپێکەوتنە تایبەتەدا لەگەڵ ئەلشەرقییە، نێچیرڤان بارزانی ڕایگەیاند: بەرپرسانی ئێرانی پەیوەست بە دۆسیەی عێراق جەختیان لەوە کردەوە کە ئەگەر ئامانجەکە یارمەتیدانی وڵاتێکی دراوسێ بێت، ئەوا ئامادەن هاوکاری بکەن چونکە سەقامگیری عێراق سوودی بۆ ئێرانیش دەبێت.

سەبارەت به قەبارەی ئاڵوگۆڕه ئابورییه کانی نێوان ئێران و عێراق، بارزانی وتی: قەبارەی ئاڵوگۆڕه بازرگانییەکانی نێوان هەر دوو وڵات به هاورده کردنی کاره با و گاز له ئێران، بازرگانی و بازرگانی کاڵای جۆراوجۆر و هتد، قازانجی بازرگانی زیاتر له 15 ملیار دۆلار له ساڵێکدا بۆ هه ڕدوولا بهێنێته ئاراوه .