عێراقچی مەرجەکانی دەستپێکردنەوەی دانوستانی ئێران و ئەمریکای ڕاگەیاند

عێراقچی وتی: هەوڵەکان بۆ دروستکردنی زەمینە بۆ دانوستان لە ئارادایە؛ بە بۆچوونی ئێمە، هیچ ئەگەرێک نییە بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان تا ئەو کاتەی ئەمریکا قەرەبووی ئەو شتانە نەکاتەوە کە پێشێلی کردووە.

وتیشی: گۆڕینی ڕێڕەوی دەریایی لە گەرووی هورمز پرسێکی تەکنیکی و یاساییە و بە مانای کردنەوەی گەرووی هورمز نییە.

وەزیری دەرەوەی ئێران ئاماژەی دا: ناوبژیوانان هێشتا لە هەوڵی دۆزینەوەی ڕێگادان بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان.

زیادیشی کرد: تا ئەو کاتەی پێشێلکارییەکانی ئەمریکا بۆ یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن کۆتایی پێ نەهێنرێت و ئەمریکا قەرەبووی ئەو شتانە بکاتەوە کە پێشێلی کردووە، بە بۆچوونی ئێمە ئەگەری دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان نییە.

عێراقچی زیادی کرد کە مەرجەکانی ئێران بۆ کردنەوەی گەرووی هورمز لە ڕێگەی نێوەندگرانەوە بە لایەنی ئەمریکی گەیشتووە.

وەزیری دەرەوە لە درێژەی قسەکانیدا، لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە دانوستانە بەردەوامەکان لەگەڵ عومان بۆ دیاریکردنی ڕێکخستنی نوێی هاتوچۆ لە گەرووی هورمز، وتی:

دانوستانەکان لەگەڵ عومان سەبارەت بە دیاریکردنی ڕێڕەوێکی نوێی دەریایی لە گەرووی هورمز بەردەوامە، تا ئێستا بە باشی بەڕێوەچووە و دەتوانم بڵێم لە قۆناغی کۆتاییداین.

ڕاشیگەیاند: لە ئەنجامی ئەم دانوستانانەدا ئەو ڕێگا کۆنانەی کە هەبوون بە ڕێگای نوێ دەگۆڕدرێن. شارەزایان کار لەسەر نەخشەکان دەکەن.

ئەمە بەو مانایە نییە کە گەرووی هورمز دەکرێتەوە؛ ڕەنگە ئەم ڕێکەوتنە بێتە دی، بەڵام کردنەوەی گەرووی هورمز بەندە بە جێبەجێکردنی مەرجەکانی دیکە و ئەم مەرجانە لە ڕێگەی ناوەندەکانەوە گەیەنراونەتە لایەنی ئەمریکی.