شەڕی کورد و تیرۆریستانی سووری لە حەلەب 5 کوژراو و 21 برینداری لێکەوتەوە

مێدیا سووریایەکان ڕاپۆرتیان دا کە گەڕەکە نیشتەجێیەکان لە ناوچەی مەیدان لە حەلەب بوردمان کرا و هێرشەی درۆنی کرایە سەر کە لە ئەنجامدا، منداڵێک گیانی لەدەست دا و منداڵێکی دیکەش بریندار بوو.
هەروەها درۆنێکی خۆکوژی هەسەدە، بەنزینخانەیەکی لە ناوچە سولەیمانیە کردە ئامانج.
هەروەها لە هێرشی درۆنی هەسەدە بۆ سەر بنکەکانی ئەرتەشی سووریا، سەربازێکی سووری کوژرا و 5 کەسی دیکە بریندار بوون.
لە بەرانبەریشدا ئەرتەش ڕایگەیاند کە ژمارەیەک درۆن و هومارێکی تەقەمەنی ئەو گرووپەیان کردووەتە ئامانج.
ئەو گۆڕانکاریانە لە حاڵێکدا ڕوو دەدات کە لە ڕۆژانی دواییدا، چەندین کۆبوونەوە لە نێوان دیمەشق و نوێنەرانی هەسەدە بەڕێوە چووە، بەڵام بە پێی ڕاپۆرتەکان ئەنجامێکی بەرچاویان نەبووە.
دوابەدوای بەردەوام بوونی هێرشی هێزەکانی سەر بە هەسەدە بۆ سەر تیرۆریستانی سووری لە حەلەب، ژمارەی کوژراوەکانی ئەو هێرشانە بۆ 5 کوژراو و 21 بریندار زیادی کردووە.
مێدیا سووریایەکان ڕاپۆرتیان دا کە گەڕەکە نیشتەجێیەکان لە ناوچەی مەیدان لە حەلەب بوردمان کرا و هێرشەی درۆنی کرایە سەر کە لە ئەنجامدا، منداڵێک گیانی لەدەست دا و منداڵێکی دیکەش بریندار بوو.
Your Comment