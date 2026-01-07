شەڕی کورد و تیرۆریستانی سووری لە حەلەب 5 کوژراو و 21 برینداری لێکەوتەوە

مێدیا سووریایەکان ڕاپۆرتیان دا کە گەڕەکە نیشتەجێیەکان لە ناوچەی مەیدان لە حەلەب بوردمان کرا و هێرشەی درۆنی کرایە سەر کە لە ئەنجامدا، منداڵێک گیانی لەدەست دا و منداڵێکی دیکەش بریندار بوو.



هەروەها درۆنێکی خۆکوژی هەسەدە، بەنزینخانەیەکی لە ناوچە سولەیمانیە کردە ئامانج.



هەروەها لە هێرشی درۆنی هەسەدە بۆ سەر بنکەکانی ئەرتەشی سووریا، سەربازێکی سووری کوژرا و 5 کەسی دیکە بریندار بوون.



لە بەرانبەریشدا ئەرتەش ڕایگەیاند کە ژمارەیەک درۆن و هومارێکی تەقەمەنی ئەو گرووپەیان کردووەتە ئامانج.



ئەو گۆڕانکاریانە لە حاڵێکدا ڕوو دەدات کە لە ڕۆژانی دواییدا، چەندین کۆبوونەوە لە نێوان دیمەشق و نوێنەرانی هەسەدە بەڕێوە چووە، بەڵام بە پێی ڕاپۆرتەکان ئەنجامێکی بەرچاویان نەبووە.