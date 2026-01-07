زانیاری ورد لەسەر گردبوونەوەی ناڕەزایەتی ئاودانانی ئیلام

ئەو کۆبوونەوە کە بە شێوەی ئاشتیخوازانە دەستی پێکردبوو، بە هاوکاری پۆلیس تا نزیک بە کاتژمێر 19 درێژەی هەبوو و بەشێکی گەورەی حەشیمەتەکە وردە وردە بڵاوەیان کرد.



دوای کۆتایی هاتنی کۆبوونەوە سەرەکیەکە، ژمارەیەکی کەمی نزیک بە 250 بۆ 300 کەس بە جودا بوونەوە لە خۆپیشاندەران، هەوڵی ئاگردان و کاول کردنیان لە هەندێک شوێنی شار دا.



لەو،ناوەدا، هێرش کرایە سەر چەند فرۆشگەی گەورە و کارەبای بەشگەلێک لە شاریش بچڕا.



بەختەوەرانە تا ئێستا ڕاپۆرتێک لە خەساری گیانی لە هاووڵاتیان نەدراوە.