زانیاری ورد لەسەر گردبوونەوەی ناڕەزایەتی ئاودانانی ئیلام

ئەو کۆبوونەوە کە بە شێوەی ئاشتیخوازانە دەستی پێکردبوو، بە هاوکاری پۆلیس تا نزیک بە کاتژمێر 19 درێژەی هەبوو و بەشێکی گەورەی حەشیمەتەکە وردە وردە بڵاوەیان کرد.
دوای کۆتایی هاتنی کۆبوونەوە سەرەکیەکە، ژمارەیەکی کەمی نزیک بە 250 بۆ 300 کەس بە جودا بوونەوە لە خۆپیشاندەران، هەوڵی ئاگردان و کاول کردنیان لە هەندێک شوێنی شار دا.
لەو،ناوەدا، هێرش کرایە سەر چەند فرۆشگەی گەورە و کارەبای بەشگەلێک لە شاریش بچڕا.
بەختەوەرانە تا ئێستا ڕاپۆرتێک لە خەساری گیانی لە هاووڵاتیان نەدراوە.
٧ کانوونی دووەم ٢٠٢٦ - ١٤:٤٠
News ID: 1770614
Source: Mehrnews
دوانیوەڕۆی سێشەممە کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی لەسەر تەوەری داواکاریە ئابووریەکان لە ئاودانان بەڕێوە چوو کە لە درێژەدا، بە ئاوەژۆ کەڵکوەرگرتنی گرووپێکی کەم، کێشرایە ئاژاوە و کاولکردنی داراییە گشتییەکان.
