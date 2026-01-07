  1. Home
ئێران پشتیوانی لە بژاردەی کورد بۆ سەرۆک کۆماریی عێراق دەکات

٧ کانوونی دووەم ٢٠٢٦ - ١٤:٤٠
News ID: 1770613
Source: ABNA
کونسوڵی گشتیی ئێران لە هەولێر باسی لە تێڕوانینی ئێران کرد سەبارەت بە هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی کۆماری عێراق و بە یەک کاندید پشتیوانی کوردانی  کرد.

فەرامەرز ئەسەدی ڕایگەیاندووە، بە بۆچوونی ئێران، "باشترە لایەنە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان بە یەک کاندیدەوە بچنە بەغدا".

فەرامەرز ئەسەدی داوای لە پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی و ئەو دوو حزبە دەسەڵاتدارە کرد کە زۆرترین کورسی و هاوبەشیان هەیە لە پەرلەمانی عێراق و لایەنە سیاسییەکانی دیکەی هەرێم یەکبگرن و بە یەک کاندیدەوە بچنە بەغدا.

وتیشی: ئێمە پشتیوانی یەکڕیزی کورد دەکەین و ڕێز لە برا کوردەکانمان دەگرین.

بە گوتەی ناوبراو باشترە کورد لە نێوان خۆیاندا ڕێککەوتن بکەن لەوەی بچنە بەغدا و ناچار بکرێن لەوێ ڕێکبکەون، هیوادارم وابێت.

