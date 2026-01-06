نتانیاهۆ لە ڕێگای پووتینەوە بە ئێرانی راگەیاند: نامانەوێت هێرش بکەین

سەرچاوە دیپلۆماتیکەکان بە ڕێکخراوی ڕادیۆ و تەلەڤیزیۆنی ئیسرائلیان ڕاگەیاند کە نتانیاهۆ، سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل لە پێوەندی تەلەفۆنی لەگەڵ ڤیلادمیر پووتین، سەرۆک کۆماری ڕووسیا داوای لە ناوبراو کردووە کە پەیامگەلێک بگەیێنێتە ئێران.
بە وتەی ئەو سەرچاوەگەلە، نتانیاهۆ لە ئەو پێوەندیە تەلەفۆنیەدا جەختی کردووە کە ئیسرائیل نایەوێت هێرش بکاتە سەر ئێران و بەدوای چڕ کردنەوەی ئاڵۆزی یان پێکدادانی سەربازیەوە نییە.
بە گوێرەی ئەم ڕاپۆرتە، سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل داوای لە پووتین کردووە کە ئەو پەیامە بگوازێتەوە بۆ تاران کە تێلاڤیڤ نایەوێت لەگەڵ ئێران شەڕێک دەسپێبکات و خوازیاری پاراستنی سەقامگیری و ڕێگری لە چڕ بوونەوەی قەیرانە.
سەرچاوە دیپلۆماتیکەکان ڕایانگەیاند کە بنیامین نتانیاهۆ لە پێوەندی تەلەفۆنی لەگەڵ سەرۆک کۆماری ڕووسیا، داوای لێکردووە کە بە ئێران ڕایبگەیێنێت کە نامانەوێت هێرش بکەینە سەریان.
