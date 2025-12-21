کارادنەوەی کەتیبەکانی حزبوڵڵای عێراق بە پاگەندەی چەک دانانی بەرەی مەقاومە

کەتیبەکانی حزبوڵڵای عێراق بە دەرکردنی بەیاننامەیەک ڕایگەیاند کە دژی هەر جۆرە قسە و باسێک سەبارەت بە چەک داماڵینی خۆ یان قۆرخ کردنی چەک لە دەستی دەوڵەتە.



لە ئەو بەیاننامەدا هاتووە، بەرخۆدان مافێکی ڕەوایە و چەک لە دەستی هێزەکانی بەرخۆدان لە عێراق دەمێنێتەوە. قسە کردن لەسەر ڕێککەوتن لەگەڵ حکومەت لە ئەو بارەوە تەنیا لە ئەگەری چوونە دەرەوەی تەواوی هێزە داگیرکەرەکانی ناتۆ و ئەرتەشی تورکیا دێتە دی.



لە ئەو بەیاننامەدا جەخت کراوە، ئەبێ لە تەندروستی گەلی عێراق پیرۆزیەکانی ئەو وڵاتە هەمبەر هەرەشەی هێزەکانی سەر بە جۆلانی و هێزی پێشمەرگە دڵنیا ببینەوە.

هەروەها لە درێژەشدا هاتووە کە هەر کەسێک بەدوای ڕادەست کردنی چەکەکەی بە بێ بەدی هاتنی سەروەری تەواو لە عێراق بێت ئەوە بڕیاری تاکەییە.



ڕۆژی ڕابردووش عەبدولقادر کەربەلایی جێگری سەربازی نوجەبا لە بەیاننامەیەکدا لەسەر بەردەوام بووونی بەرخۆدانی ئەو بزووتنەوە لە دژی هێزەکانی ئەمریکا جەختی کرد.