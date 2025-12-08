پیلانی ئەمریکا و جۆلانی بۆ تەقاندنەوەی بۆمبێک لە عێراق

محەمەد زاری شرۆڤەکاری کاروباری سیاسی عێراق جەختی کرد کە نیشانەکانی جێبەجێ کردنی پیلانێکی نوێ لە ڕێگای گوشار لەسەر ناوەندە حکومەیەکان بۆ ئاسانکاری گەڕانەوەی تیرۆریستەکان و بنەماڵەکانیان لە کەمپی هەولەوە بۆ ناوچە ئازاد کراوەکانی عێراق دەبنیرێت.



ناوبراو زیادی کرد: ئەو جموجوڵانە وەکوو بۆمبێک کار دەکەن کە لەوانەیە هەر چرکە بتەقێتەوە و ببێتە هۆی نائەمنی لە عێراق.



زاری وتیشی: ئامانج لە جێبەجێ کردنی ئەو پیلانەی ئەمریکا بە پاڵپشتی هێزەکانی سەر بە جۆلانی بووژانەوەی چالاکی خراپکارانە لە عێراق لە ڕێگای گواستنەوەی بنەماڵە داعشیەکان بۆ کەمپی جەدعەی نەینەوا و دوای ئەوە بۆ ناوچەکانی دیکەیە.



ناوبراو ئاماژەی دایە سەر ویست و ئامانجی ئەمریکا بۆ گواستنەوەی 13 هەزار ئەندامی بنەماڵەی داعشی لە کەمپی هەول بۆ جەدعە.

