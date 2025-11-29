لێدوانی نوێی ئۆجالان سەبارەت بە داهاتووی هێزی کورد لە سووریا

عەبدوڵڵا ئۆجالان، ڕێبەری پەکەکە لە لێدوانێکدا وتی: لە ڕێککەوتنی 10ی مارس کە لە نێوان حکومەتی سووریا و هێزەکانی سووریای دیمۆکراتیک واژۆ کرا، پاڵپشتی دەکەم و ئەو ڕێککەوتنە ئەبێ جێبەجێ بکرێت.
ناوبراو جەختی کرد: تەڤل بوونی هێزەکانی هەسەدە بە ئەرتەشی سووریا پرسێکی گرینگە بەڵام هێزەکانی ئاسایش ئەبێ بەرپرسیارێتی ئاسایشی ناوچەی ژیر کۆنترۆڵی هێزەکانی هەسەدە لە ئەستۆ بگرێت.
ڕێبەری بەندکراوی پەکەکە وێرای ڕاگەیاندنی پاڵپشتی لە ڕێککەوتنی 10ی مارس جەختی کرد کە هێزەکانی هەسەدە ئەبێ لە ئەرتەشی سووریا ئاوێتە بێت.
