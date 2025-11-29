  1. Home
لێدوانی نوێی ئۆجالان سەبارەت بە داهاتووی هێزی کورد لە سووریا

٢٩ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٤:١٨
News ID: 1755435
Source: Mehrnews
ڕێبەری بەندکراوی پەکەکە وێرای ڕاگەیاندنی پاڵپشتی لە ڕێککەوتنی 10ی مارس جەختی کرد کە هێزەکانی هەسەدە ئەبێ لە ئەرتەشی سووریا ئاوێتە بێت.

 عەبدوڵڵا ئۆجالان، ڕێبەری پەکەکە لە لێدوانێکدا وتی: لە ڕێککەوتنی 10ی مارس کە لە نێوان حکومەتی سووریا و هێزەکانی سووریای دیمۆکراتیک واژۆ کرا، پاڵپشتی دەکەم و ئەو ڕێککەوتنە ئەبێ جێبەجێ بکرێت.

ناوبراو جەختی کرد: تەڤل بوونی هێزەکانی هەسەدە بە ئەرتەشی سووریا پرسێکی گرینگە بەڵام هێزەکانی ئاسایش ئەبێ بەرپرسیارێتی ئاسایشی ناوچەی ژیر کۆنترۆڵی هێزەکانی هەسەدە لە ئەستۆ بگرێت.

