  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئاسیا

ڕۆژاواییەکان ناهێڵن ئەم بۆمبە لە ناوچەکە پووچەڵ بکرێتەوە

٢٩ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٤:١٧
News ID: 1755433
Source: Mehrnews
ڕۆژاواییەکان ناهێڵن ئەم بۆمبە لە ناوچەکە پووچەڵ بکرێتەوە

پەرلەمانتارێکی عێراق سەبارەت بە لەمپەر دروست کردنی هەندێک وڵات لەسەر ڕێگای داخستنی کەمپی هەول لە سووریا هۆشداریی دا.

موختار مووسەوی پەرلەمانتاری عێراقی جەختی کرد کە هەندێک وڵات لەمپەر دەخەنە سەر ڕێگای داخستنی کەمپی هەول لە سووریا چونکوو ئامانجی سیاسی هاوپەیوەند بە بەرژەوەندی خۆیان لە ناوچەکەی تێدایە.

ناوبراو زیادی کرد: کەمپی هەول وەکوو بۆمبێک لە ڕۆژهەڵاتی ناڤینە چونکوو ژمارەیەکی بەربڵاوی تیرۆریستی تێدایە کە هاووڵاتی زیاتر لە 30 وڵاتی جیهانن. ئەوە نەخشەیەکی ئیتلاعاتی بە بەشداری دەزگا سیخوڕەیەکانی وڵاتانی جیاواز بۆ پێکهێنانی نەوەیەکی نوێ لە تیرۆریستیەکان لە ناوچەکە دێتە ئەژمار.

مووسەوی وتیشی: لە ئەو کەمپە گەوەرترین کۆبوونەوەی تیرۆریستەکانی جیهان دەبینرێت کە ئاسایشی عێراقیش دەخاتە ژێر کاریگەریەوە. 30 هەزار کەس لە ئەو کەمپەدان کە زۆربەیان داعشی و بنەماڵەکانیانن.

Your Comment

You are replying to: .
captcha