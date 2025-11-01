  1. Home
پاگەندەی ناردنی پەیام لەلایەن واشنتۆنەوە بۆ ئێران وەدرۆ خرایەوە

١ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ٢٣:٢٤
News ID: 1745409
Source: Mehrnews
ئێران پەیامێکی لەلایەن ئەمریکاوە بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانە ئەتۆمییەکان وەرنەگرتووە.

 شوێنگیریەکان نیشانی دەدات هەواڵی بڵاو کراو سەبارەت بە ناردنی پەیامێک لەلایەن ئەمریکاوە بۆ ئێران، ڕاست نییە.

پێشتر، مێدیایەکی عێراقی کە پێشینەی پێکهێنان و بڵاو کردنەوەی ناوەرۆکی ناڕاستی هەبووە، پاگەندەی کردبوو کە ئێران لە ڕێگای عومانەوە پەیامێکی لە واشنتۆن پێگەییشتووە؛ پەیامێک کە بە وتەی ئەو سەرچاوەگەلە، پێوەندی بە دەستپێکردنەوەی دانوستانە ئەتۆمییە ڕاگیردراوەکان لە جوونی ڕابردوو بووە و تێیدا ئەمریکا ویستی خۆی بۆ دەسپێکردنەدوەی گفتوگۆ نوێیەکان و دەستخستنی ڕێککەوتنی نوێ لەگەڵ تاران دەربڕیوە.

